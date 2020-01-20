Hayat dersi

Galatasaray maçı kazandı ama oynadığı futbolla taraftarını şampiyonluk için ümitlendirmeyi henüz başaramadı.

Kuşkusuz maçın Galatasaraylılar adına en akılda kalan yanı Emre Akbaba'nın lige de golle dönmesiydi.

Dün akşam 90 dakika yedek kulübesinde oturan Belhanda'nın bu haftaya kadar 3'ü de penaltıdan 3 gol attığı düşünülürse Emre'nin yeni ve önemli bir transfer kadar heyecan yaratmasını anlayabilirim.

Emre büyük bir sakatlığın ardından önce sakatlandığı Rize'de kupada dün de kendi taraftarı önünde sadece goller atmakla kalmayıp önemli de bir hayat dersi verdi.

Bu genç adamı, sağlıklı bir şekilde sahaya döndüren, maddi ve manevi destek veren herkesi tebrik etmek lazım.

Falcao golünü attı atmasına ama hala vitesi büyütemediğini gözlemliyoruz. Bu sezonki maç yazılarımda Galatasaray'ın en önemli performans gösteren oyuncusunun Donk olduğunu belirtmekten ben de yoruldum. Hollandalı futbolcunun, sahip olduğu yetenekle vat ettiği çok fazla bir şey olmasa da Tudor dönemi hariç 'Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en faydalı yabancılarından' birisi olarak dikkat çekmesi bence çok enteresan...

Yeni transfer Saracchi de ilk maç için iyiydi.

Galatasaray savunmaya bir stoper alırsa Donk, Lemina, Akbaba üçlüsünün Terim'in hayalindeki orta saha performansını verebileceğini düşünüyorum.

Yukatel Denizlispor iyi bir takım...

Bu sene fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Dün Galatasaray karşısında kimse onlara 'kötü oynadı' diyemez. Galatasaray'ın kalecisi Muslera olmasaydı puanla dönme ihtimalleri hayli yüksekti.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını Süper Lig düzeyinde tatmin edici bulmadım. Bunu söylememde yardımcılarının da payı büyük...