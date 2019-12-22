Sezon finali

Diyelim ki; G.Saray'ın sakat, cezalı ve kadro dışı hiçbir oyuncusu yok. O geniş oyuncu havuzunda her birimizin farklı bir ideal takım yazacağını sanıyorum.

Şurası kesin ki; G.Saray'da, eğer sakat ya da cezalı değillerse Muslera'yı kaleye, Falcao'yu forvete yazmak eminim ki hepimize göre zorunlu bir tercihtir. Bence en az bu iki futbolcu kadar ilk onbirdeki yeri garanti tek bir isim var; orta sahada, savunma bloğunun hemen önünde Donk. Dün gece yine stoperdeydi.

"Selçuk-Ömer-Belhanda" orta sahası top rakipteyken, Ömer'den Pogba, ya da Selçuk'tan Busquets performansı gelmezse hayli sıkıntılı bir tercih.

Maça 17 kişilik kadroyla başlayan Galatasaray'ın yedek kulübesinde Ahmet ve Emin'in stoper olduklarına da dikkat çekeyim. İşin enteresanı o en geniş, eksiksiz oyuncu grubunda ideal onbirlerde en çok yer alacak bir 4. isim olarak en güçlü aday; forma için devre arasında isminin bildirilmesi bekleyen Linnes'tir herhalde.

Sarı-kırmızılıların kornerden yediği gol de, Göztepe'nin kendi kalesine attığı beraberliği getiren gol de savunmaların büyük hataları nedeniyle amatörce yenilmiş gollerdi.

Galatasaray'ın yediği ikinci gol ise, son saniyelerinde gole muhtaç takımın bastırırken yiyeceği türden bir goldü.

Skordan bağımsız ortaya konan performans uyarınca diyorum ki;

31,5 yaş ortalamalı Galatasaray'ın dün akşamki performansı gerçek bir sezon finalidir. Milyonlarca taraftardan hala şampiyonluk hayali kuran var mıdır merak ediyorum.