Dün akşam taraftarın maç öncesinde tribüne çağırmadığı Balhanda maçın en iyilerinden biriydi. Bunu çok kritik bir penaltıyı gole çevirdiği için söylemiyorum. Özellikle top rakipteyken mücadelesi kendi performansının gidişatına isyandı.

Yine de Galatasaray'ın kendi evindeki bir maçtan sonra ne Belhanda'ya ne başka oyuncuya maçın en iyisiydi diyemiyorum.

'Çünkü iyine muazzam bir Muslera izledik.' Kullanmayı en sevdiği kalıplardan birisi 'sonuçtan bağımsız konuşmak' gerekirse; Galatasaray'ın bir türlü iyi yolda olduğunu söyleyemiyorum.

Dün akşam taraftarın en çok mutlu olduğu an, 2 ayı aşkın süredir formasıyla göremediği Falcao'nun girdiği andı.



H H H

Kolombiyalı yıldız uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluştu. Bunun üzerine daha azlasını söylemek isterdim ama yok. Halil Umut Meler kötü bir yönetim göstermedi ama özellikle bazı kararlarında (mesela sarı kart gösterirken) fazlasıyla sert mizaçlı buldum. Halil hoca bence bu konu üzerine çalışmalı.



Ligin ilk 10 haftasındaki Alanya'nın Galatasaray'ı İstanbul'da çok da zorlanmadan yenebileceğini rahatlıkla söylerdim. Erol Bulut'un kaliteli ve bir dönem oynadığı futbolla beğeni toplayan takımı dün akşam Galatasaray'a kök söktürse de bence düşüşte.

Belhanda'yı oynattığı için kızdığımız Terim'e bu kez belki bir tebrik göndermek lazım. Bu tercih taraftar-takım kimyasını bütün sezonu olumsuz etkilecek derecede riskliydi. Bir soru ile bitirelim:

Galatasaraylılar dün akşam kalede Muslera olmasa nasıl bir sabaha uyanırlardı acaba?