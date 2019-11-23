İyi oyun kötü sonuç

Dün akşam beklediğimden çok daha iyi mücadele eden ve futbol oynayan bir Galatasaray gördüm.

Onca eksiğe rağmen Belhanda Seri ve Nzonzi'yi yine yedek soyunduran Fatih Terim sahada 5 Türk futbolcuya görevlendirerek kendi takımına da önemli bir mesaj verdi.

Tamamen sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum; sezon için çok kritik virajdan geçen Galatasaray'da ilk kez dikkat çeken bir toparlanma var. Ve bu toparlanma eminim ki pek çok taraftara da ileriye dönük umut vermiştir.

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Feghouli ve Emre Taşdemir de takımın temposuna ve mücadelesine ayak uydurabilseydi Galatasaray galibiyetle sahadan ayrılabilirdi.Maçtan önce Arda Turan 'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ve usta hocayla birlikte verdikleri fotoğraflar çok önemliydi. Galatasaray da eksiklerin sayısı giderek artıyor.Ama enteresan bir şekilde oyun da giderek düzeliyor. Şimdi Trabzon maçında Babel de cezası nedeniyle forma giyemeyecek duruma geldi.Galatasaray daha önce pek çok kere farklı sezonlarda farklı sorunlarla boğuşurken önemli şampiyonluklara imza atmış bir takım.

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Bu sezonun ilk yarısını zirvenin çok gerisinde tamamlamazlarsa camia ikinci yarıda umutlu bir yarışa hazır olabilir.Yine de dürüst olmak gerekirse Trabzon deplasmanında da dün akşamkine benzer bir sonuç benim için sürpriz olmaz.Her takımın her maçta puan kaybedebildiği bu sezonda Galatasaray için hedef bu iyi oyunu sürdürerek zirveden kopmayacak şekilde ilk yarının sonunu görmek olmalı.