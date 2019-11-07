Böyle gitmez

Taraftar Madrid'deki maçın ilk yarısının sonunda bir tezahürat yaptı, "Formayı çıkarın çıplak oynayın". Oysa sahadaki bir kısmı kiralık olan futbolcuların hepsi Türkçe bilmeyen yabancılardı. Sadece N'Zonzi'nin sahadaki tuhaf şaşkınlığından bile bu maça hiçbir şekilde motive olunamadığını anlayabiliriz.

G.Saray uzun süredir kötü oynuyor.

Farklı yenilgi sürpriz değildi. Sorun da bu. Berbat Avrupa karnesinden de anlaşılacağı gibi G.Saray da pek çok kulübümüz gibi çöküşte.

Ülke futbolumuzda hemen hemen tüm kulüplerimiz, kötü yönetildiği için kimse aynaya bakıp da bu gerçeğin farkına varamıyor. Sezon sonunda illaki bir şampiyon çıkıyor.

Artık şampiyonluktan daha fazlasını hedeflemek gerekiyor.

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Terim'in bir süredir içinde hiçbir iddia ve umut barındırmayan toplantılarından da vahameti anlayabiliriz. Sanki her türlü felaket senaryosuna hazırlanıyor gibi. Bu arada bir şey sormak istiyorum; ama derdim konuyu değiştirmek değil.Bu Falcao nerede? Neden Emre'nin ocakta döneceğini, Şener'in sakatlığının 6-7 hafta süreceğini biliyoruz da Falcao'nun ne zaman oynayacağından habersiziz. Bunun bu hezimetle hiçbir alakası yok.Sadece kulüplerimizin ne kadar kötü yönetildiğini daha iyi anlayın istedim.Taraftar da alındığında tüm dertleri çözeceği varsayılan Falcao'nun ne zaman döneceğini merak ediyor.Ben de soruyorum; Falcao dönse ne olur, dönmese ne olur! Alınmadan önce de bu takımın sorunu Falcaosuzluk değildi. G.Saraylıların da, ezeli rakip taraftarları gibi tek bir motivasyon cümlesi var; "Eee!Canım herkes kötü". Belki de bir Anadolu tokadının zamanı gelmiştir.