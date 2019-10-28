Ezber bozmak – Serkan Korkmaz – Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Ezber bozmak

Ezber bozmak

bir felakete doğru sürükleniyor.
Dün akşamki maçın sonucundan bağımsız söylemek gerekirse Şampiyonlar Ligi'nde Brugge'ü yenip Avrupa Ligi'nde devam temek eldeki en ulaşılabilir hedef olarak gözüküyor.
Galatasaray'ın ne oynadığı ne oynamak istediği hatta ne oynaması gerektiği son derece belirsiz. maçıyla beraber 13 resmi maç geride kaldı.
Yani sezonun 3'te 1'i bitti. Ortada hala bir plan, 90 dakika ayakta kalabilen futbolcular ve iyi bir futbol yok.
Dün akşam bekelenen performanstan daha iyi olan tek isim Feghouli'ydi. Teknik direktör 'in ilk yapması gereken kendi ezberini bozmak.
***
Çok net konuşmak gerekirse , Jimmy Durmaz, hatta Emre Taşdemir ve sahadaki futbolcular yerine 11'de sezon başından beri kullanılsa ligde ve Avrupa'da durum bundan kötü olur muydu?
Bence sahaya sürülen kadroda köklü değişiklere gitmenin zamanı çoktan geldi.
Lig şampiyonluğu için Galatasaray'ın bu sezon treni kaçırmak üzere olduğu çok net görülüyor.
Fatih hoca, en azından Brugge maçı ve 'na dair daha diri ve yeni bir takım kurgulamak zorunda.
taraftarının yoğun tepkisine rağmen Feghouli ile birlikte Babel takımın en etkili ismiydi.
Lemina'nın neden bu kadar uzun süre sahada kaldığını anlamadım.
Seri de Selçuk İnan da hatta Taylan Antalyalı da en az onun kadar oynardı diye düşünüyorum.

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