Tempo

Öncelikle Galatasaray'ın bu yılki en iyi performansını sergilediğini belirtmemiz lazım. İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta 45 dakika sonunda skor tabelasında 3-0 da yazabilirdi 2-2 de yazabilirdi.

Sivasspor gerçekten iyi bir takım. Zaten bu maç öncesinde lider Alanya'nın en yakın takipçisi konumuyla bunu hepimize ispat etmişti. 10 kişi kalmasına rağmen G.Saray'a kök söktüren Yiğido, sezonu zirve civarında bitirecektir.

G.Saray'ın hırslı ve istekli oyununa, kadrodaki değişikliklerin yaptığı katkı da eklenince, ortaya çok zor bir rakipten 3 puan alan bir G.Saray çıktı.

Ben en çok, forma şansı bulanlardan (Andone'yi saymazsak) Emre Mor'u beğendim. Genç oyuncu böyle 3-5 maç daha oynarsa milli takıma girebilir. Şener ile Emre Taşdemir ise Mariano ve Nagatomo'dan iyi değildi.

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Gecenin en iyisi; tartışmasız Andone'ydi. Tek forvette Falcao'nun önünde yer alırsa şaşırmam. Falcao döndükten sonra belki kanatta olabilir.

G.Saray performansı, geleceğe dair taraftara umut vermiş olabilir. Şahsen ben lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma, hatta 3. olarak Avrupa'ya devam etmek için henüz kat edilecek çok yol olduğu görüşündeyim. R. Madrid maçında dünkü 11'den en az 3-4 değişiklik ve farklı bir taktik olacak gibime geliyor.

Etkileyici birkaç bireysel performans dışında G.Saray'ı olumlu gösteren en önemli şey hızıydı.

Umarım dünkü güzel goller ve önemli galibiyet, Madrid maçında moral ve özgüven olarak yansır.