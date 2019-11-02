Bunun adı şans – Serkan Korkmaz – Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Bunun adı şans

Bunun adı şans

'ın dün akşamki 11'ini görünce hemen hemen herkes gibi ben de derbi maç sonrası 'in yaptığı açıklamaları hatırladım. Fatih hoca, mağlubiyeti sonrası futbolcularına gözdağı verirken ideal 11'inde köklü değişikliklere gidebileceğine dair de sinyalleri vermişti.
Dün akşam Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'inde forma şansı bulamayanlardan hangisi rotasyona hangisi ise revizyona maruz kaldı bunu maçının kadrosunu görünce anlayacağız.
Açıkçası benim en çok merak ettiğim isim .
Galatasaray'ın maç öncesinde arasında sadece 2 puan fark olan rakibi karşısında 3 dakika içinde bulduğu 2 gol tek kelime ile izah edilebilir; şans. Ön direkte forvet gibi etkili bir kafa vuruşu yapan Talbi gibi ve Melnjak'ın çok da tehlikeli olmayan bir pozisyonda penaltı yaptırması başka türlü açıklanamaz.

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İlk yarıda Galatasaray'ın etkili olmaktan uzak oyununa da sadece eşlik etmekle yetindi. Konuk ekip ikinci yarının ilk bölümlerinde bulduğu net pozisyonlarda erken bir gol elde edebilseydi maç Galatasaray'ın bu sezonki bir kötü daha anısı olarak hafızalara kazınabilirdi.
Skor 2-0'a geldikten sonra teknik heyet, tribünler ve futbolcular çarşamba günü oynanacak Madrid maçına da odaklanmış olabilir.
Bunu illa Galatasaray'ın kötü oyununa bir bahane üretmek isteyenler olabilir diye söylüyorum.
Dünkü 11'de Fatih Terim'in şans verdiği isimlerden Muslera hariç hemen hemen hiçbiri maçın adamı olacak performansı gösterdi diyemem.
Emre Mor'a dair beslediğim ümitlerin her geçen gün azaldığını vurgulamak isterim. Galatasaray'ın Madrid maçında işi çok zor. Bu gidişle her maçta işi zor olacak...

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