Ezber bozmak

Fatih Terim'in kendi ezberini bozmakta zorlandığını söylüyorduk. Fatih hoca dün akşam Gaziantep'te ciddi şekilde bu ezberi bozmayı başardı.

Açıkçası kötü futbola ve kötü gidişata 'dur' demek için zorlu bir deplasmanda fazla cesur davrandığını da söylemek lazım.

Nzonzi'siz ve Donk'suz, Ahmet Çalık'lı bir 3-5-2 hayli riskliydi.

İlerleyen dakikalanda orta sahaya yedek kulübesinden Seri'yi alması oldukça şaşırtıcıydı.

Dün akşamın en iyilerinden birisi farklı bir görev üstelenen ve bu görevi layıkıyla yapan Feghouli'ydi.

Andone'nin sakatlanmasıyla oyuna giren Babel de bence takımı cesaretlendiren ve oyunu rakip kaleye taşıyan önemli işler yaptı.

***

Terim'in dün akşam kazanmış olması işlerin yoluna girdiğini göstermez. Yine de farklı isimlerin rotasyonda kullanılmış olması önemli bir forma rekabeti yaratacak ve bu takıma olumlu yansıyacak diye düşünüyorum.

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Belhanda, Seri hâlâ oynayabiliyorsa iyileştiğinde umutsuzluğa kapılmamalı.

Türk oyuncuların varlığının takıma sadece teknik anlamda değil, ruh olarak da çok şey kattığını gözlemledim.

Ahmet Çalık da, Ömer Bayram da, Emre Taşdemir de muhadilleri olan yabancılardan daha çok şey verebileceklerini ispatlarcasına oynadılar.

Her şey yolunda değil belki ama G.Saray çok önemli bir galibiyetle zirve iddiasını sürdürmeyi başardı.