Böyle gitmez – Serkan Korkmaz – Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Böyle gitmez

Böyle gitmez

, 'da da futbola son derece uzak bir oyuncu grubu olarak maça başladı. Sarı-kırmızılıların 50. dakikada yedikleri amatörce golün ardından Trabzon'un kendi kalesine yaslanması kimseyi yanıltmasın.
Hakem , 26. dakikada 'a Pereira'ya yaptığı hareketten ya da İngilizce küfründen dolayı kırmız kart verse kim ne diyebilirdi ki?
'in Lemina'nın rahatsızlanarak çıkması üzerine sahaya alması gereken isim ilk etapta Seri olmalıydı. Gerçi kısa süre sonra Feghouli de sekerek oyun dışı kalırken, Fatih Hoca gidiş yolundan doğruyu buldu.
G.Saray'da bana hep o şarkı sözünü hatırlatıyor; varlığı dert, yokluğu yara. Bekler futbolu bırakmanın bir önceki aşamasında. Takımın en iyileri Donk'la Ömer Bayram gerisini siz düşünün.
, Ekuban'lı ya da Sturridge'li bir 11'le, çok büyük farkla bu maçı kazanabilirdi. Ev sahibi takımı da övmek çok söz konusu değil.
Keza herkesin beklediğinden çok daha azını verdiler sahada ve ellerindeki kazanma fırsatını da kullanamadılar.
Sosa, 'de şu anda oynayan en kıymetli oyuncu. Dün akşam genel itibariyle beraberliğe razı bir oyun sergileyen Trabzonspor'da ışıl ışıl parlayan iki isim, yine onunla birlikte Sörloth'tu. Ancak bu ikilinin çabaları galibiyete yetmedi.
Bu ikiliye Nwakaeme ve Yusuf Sarı da katılabilseydi belki de Ekuban'sız ya da Sturridgesiz halleriyle de rahatlıkla farka gidebilirlerdi ama galibiyeti bile koruyamadılar.
G.Saray'ın ise artık taktiği önüne koyup, ligin ilk yarısında kalan 4 maçı kayıpsız geçmek için yeni bir şeyler yapması lazım.

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