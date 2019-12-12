Malumun ilamı

Çok şükür kabus bitti.

Galatasaray, Avrupa'dan elendi. Hem de öyle böyle değil. Şampiyonlar Ligi'nin en kötü futbolu oynayarak, en ağır yenilgilerine uğrayarak.

Çocukluğumda uluslararası maçlarda takımlarımız ter dökerken kronometreye bakıp "Ohh be hala 0-0" dediğim maçları hatırladım.

O maçlarda ilk golü yedikten sonra "Neyse 1-0'da olur" derken 2-0 ve sonrasında da "Canım zaten bu maçta fark yiyeceğimiz belliydi" diyerek 90 dakikayı bitirirdik.

Dün gece bu tatsız nostaljiyi dibine kadar yaşarken buldum kendimi. Maçın hakemi yazık bizim futbolculara faul yapıldı zannederek kaç kere güçsüz oyuncularımızın yerde kalışına faul çaldı. Sayısını bilmiyorum. İnanın çok ama çok üzüldüm.

H H H

Düşünün Milli Takımımız son Dünya şampiyonu Fransa'dan 4 puan aldı.

Bizim çocuklarımızdı onlar. Şaka değil son Dünya şampiyonu Fransa'dan.

İşte o Fransızların en iyi kulübü PSG.

Elbette ki 2 maçta da yenilmemiz tüm dünya için bir süpriz değil ama bu ülkemiz ve futbolumuz için büyük bütçelerle kurulan derme çatma, yaşlı yabancılarla dolu takımlarımızın artık devrini kapatması şart.

İşin acısı TFF de kulüplerimizin harcama marjını daha da artırarak kötü gidişe dur demeyi bırakıp yangını iyice körüklüyor. Artık yeter!

Hep birlikte buna dur diyelim.