Çok sıkıldık!

Galatasaray'ın kötü oynadığını yazmaktan söylemekten hepimiz çok sıkıldık. Ama lig sonuncusuna karşı kendi evinde oynarken daha öz güvenli ve daha baskın bir başlangıç bekliyorduk. İkinci yarıda Galatasaray o üstünlüğü kurdu ama yine de istediğini alamadı. Nzonzi yok yere kadro dışı bırakılmadı elbet.

Onun yokluğunda savunmanın önünde orta sahadan topu ileriye taşıyacak, adamları rahatlatacak tek alternatif var bence o da Donk.

Demek ki Fatih hoca lig sonuncusu ile kendi evinde oynarken bile Ahmet Çalık'a hiç güvenmiyor.

Maça zaten sakat sakat başlayan Lemina'nın orta sahanın neredeyse tüm yükünü üstlenmesi takdire şayan olsa da bence akılcı bir karar değildi. Falcao uzun süre antrenman ve maç eksiğine rağmen rakip kalede net pozisyonlar yakalayıp arkadaşlarına doğru koşular göstermeyi başardı. Yine de ondan beklenen performansın hayli uzağında olduğunu söyleyebiliriz.

***