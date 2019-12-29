Ümit verdi

Taraftarın heyecanla ve merakla beklediği performans yılın son maçında geldi. Galatasaray'da Belhanda ve Selçuk gibi artık pek fazla ümit kalmamış isimlerle takımın enerjisini emdiği gözlenen Babel'in yedek kalışı takıma yaradı.

Taylan Antalyalı, performansı merakla beklenen bir oyuncu olarak uzun süredir dillerde ve yorulardaydı.

Ne kadar manidar ki Antalyaspor karşısında bir fırsat buldu ve kariyerinin en önemli şansını yakaladı.

Dün akşam Galatasaray'ın ilk yarıda 3-0'ı bulan 11'i tartışmasız ideal 11'dir. Ne kadar tuhaf ki Galataaray ın ideal 11'inden yılın ve ilk yarının son maçında bahsedebiliyoruz.

Terim'in sürekli işaret ettiği ocak ayında gidecekler ve gelecekler belli ki ikinci yarının kaderini tayin etmede önemli rol oynayacak.

Ama bence ocak ayını daha önemli kılan şey; devre arası hazırlık kampı.

H H H

Fizik ve taktik olarak bu sezonun ilk yarısında kimseyi tatmin etmeyen Galatasaray, fazlalıklardan kurtulup eksikleri tamamlarken iyi bir hazırlık kampı yapmayı en önemli amacı olarak belirlemek zorunda.

Emre Akbaba, Linnes, Onyekuru, Arda gibi ciddi maç eksiği olan oyuncuların ikinci yarıya çok büyük katkı yaparak başlamalarını beklemek hayalcilik olur. O isimler illa gelecek demiyorum.

Dün akşamın en iyileri Falcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Seri'ydi. Mariano'yu da es geçmeyelim.

O da eski verimli günlerini hatırlattı.

Galatasarayın dün akşamki elde ettiği skordan çok oyunu ikinci yarıya dair taraftarına az da olsa ümit verdi desek yanlış olmaz.