Fikstür şansı

Galatasaray mı iyiydi, Konya mı kötüydü, bu sorunun yanıtını verebilirsek dün akşamki maçı daha iyi anlamış oluruz. Bence hem G.Saray fena değildi hem de Konyaspor bir hayli kötüydü.

Sonuçta taraftarıyla, teknik adamıyla çok zorlu bir deplasmanda elde edilen bu 3 puan, G.Saray'ı zirve yarışında tuttu. Falcao ve Saracchi'nin sakatlıkları, teknik heyetin keyfini bir hayli kaçırmış olsa gerek.

Yine de Galatasaray adına şunu düşünmeden geçemiyorum; dün akşam rakip ligin derli toplu takımlarından birisi olsaydı, Seri-Lemina ikilisiyle orta sahada top rakipteyken, ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini kabul ediyor olmak lazım.

Emre Akbaba, uzun süren sakatlığının ardından performans ve golleriyle adeta ışıldıyor. Bu oyuncunun mevkisi ve yetenekleri itibarıyla Milli Takım için de büyük bir kazanç olduğunu hepimiz görüyoruz.

H H H

Fatih Terim'in aktif kullandığı oyuncu havuzunda sahaya sürdüğü 11'ler yavaş yavaş birbirine benzemeye başladı. Fikstürün nispeten kolay düzlüğünde kayıpsız geçilecek birkaç maç, sarı-kırmızılılara geleceğe dair umut verecektir. Fakat hali hazırda çok da umutlanmamak bir gerçek.

75. dakikada Şener'in eline top değdi gibi geldi bana. Eğer benim gördüğüm gibi o top ele değmişse, hakem Koray Gençerler penaltı düdüğünü çalmalıydı.

Haydi ben emin değilim, Koray Gençerler görmedi, VAR devreye girmeliydi.

Fatih Terim için bir sonraki maçın Kayseri gibi ligin en kötü takımıyla oynanacak olması, ciddi ölçüde şans. Dün beklediğimden iyi oynayan isimlerden birisi de Feghouli'ydi. Ama o da hala yüzde yüz performansla oynamıyor.