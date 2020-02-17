Sadece Marcao – Serkan Korkmaz – Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Sadece Marcao

Sadece Marcao

kör topal zirve yarışında iddialı şekilde yolculuğunu sürdürüyor.
Her maç bireysel yetenekle kazandığı puanlara bu kez sürpriz bir isimle yenilerini ekledi.
Marcao, Galatasaray kariyerindeki en iyi maçlarından birini oynadı. Çok kritik hamleleriyle konuk ekibe gol şansı vermeyen Marcao'nun performansı olmasa dünkü maç nasıl biterdi tahmin etmek güç.

***

son 4 lig maçında 5 gol attı. Görünen o ki Falcao iyileşti ve derbisinde forma bekliyor. 'de ikisini birden ilk 11'de görürsem şaşırmam.
Keza Onyekuru kendisinden beklenen performanstan çok uzakta.
Galatasaray'ın orta sahası savunmada ve hücumda olumlu ve olumsuz anlamda her an her şeyi yapabilecek bir kimyaya sahip.
Seri o kadar tuhaf top kayıpları yapıyor ki 'in Kadıköy'de ona ilk 11'de yer vermemesi benim için hiç sürpriz olmayacak.
En çok dikkatimi çeken performans ise Emre Akbaba'nınki.
Bu çocuk uzun sakatlıktan tabiri caizse bomba gibi dönmüştü.
kadar kötü olmasa da son birkaç maçtır gözle görülür bir düşüş içinde. Kadıköy'de yedek soyunursa şaşırmayacağım isimlerden birisi de o.

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Galatasaray takımı, şampiyonluğa alışkın camiasının refleksleri ile sezona tutunmuş durumda.
Kendilerini ve spor kamuoyunu şampiyon olabileceklerine inandırabilmeleri için çok daha fazlasını ortaya koymak zorundalar.
En azından derli toplu bir orta saha ile derli toplu bir oyun belki de ikna için yeterli olacaktır.

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