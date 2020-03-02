Sistem

Çok enteresan ki Galatasaray geçen hafta Seri, Belhanda, Ömer Bayram'la Kadıköy'de kazanırken, orta sahadaki etkileyici performansıyla dikkat çekmişti. Dün akşamsa sadece Lemina değil, cezalı Belhanda da yoktu ve Ömer'le, Seri'ye Taylan eşlik etti. Gençlerbirliği karşısındaki elde edilen rahat galibiyet, benim için Kadıköy'deki 20 yıllık seriyi bozarak tarih yazan performans kadar şaşırtıcı. Galatasaray'da artık oturmuş bir sistem dikkat çekiyor. Fatih Terim sadece futbolcularını ikna etmekle kalmamış, biz izleyenleri de etkilemeyi başarıyor. Galatasaray da bazı oyuncular çok ama çok iyi oynuyor; Muslera, Seri, Donk, Feghouli ve Mariano.

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8 maçta 8 galibiyet şu ligin senaryosunda gerçekte kolay bir iş değil. Sarı-kırmızılıların önünde çok zorlu 10 maç var. Terim ve talebelerinin Sivas deplasmanı ve Beşiktaş derbisini kayıpsız geçmeleri halinde, futbolu takip eden kitlenin çoğunluğuna göre şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterileceğini zannediyorum. Sivasspor deplasmanı ve sonrasında Beşiktaş derbisi, sarı-kırmızılılar için şampiyonluk yolunda ardı ardına oynanacak iki final maçı gibi. Gençlerbirliği'ni daha dirençli bekliyordum. Anladığım kadarıyla bu maça iyi motive olmamışlar. Belki sizin için çok lüzumsuz bir detay gelebilir ama tam göğüslerinin üzerindeki büyük ayyıldızlı ambleme bayıldım. Milletçe içinde bulunduğumuz bu süreçte, futboldan güzel birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bugünleri unutmamak daima hatırlamak için ilk işim Gençlerbirliği yöneticilerinden o formadan bir tane istemek olacak.