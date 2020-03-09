Seri ve seri

Sivasspor açısından 'kazanmak' kalan haftalarda tarifsiz bir öz güven yakıtı olacaktı.

Galatasaray ise bu sezon evinde hiç yenilmemiş bir takımdan alacağı tek puana fazlasıyla razıydı aslında.

Müthiş bir baskıyla başladı ev sahibi takım maça.

7. dakikada Hakan'ın golüne kadar Muslera iki önemli kurtarış yapmış, konuk takım henüz iki pas dahi gerçekleştirememişti.

Meğer Yiğidolar "İlk 10 dakika muazzam bir baskı yapar, golü bulur, devre sonuna kadar yatarız" diye düşünüyormuş.

Beraberlik golündeki duran top organizasyonu Galatasaray'ın maçın seviyesine yakışan ilk performansıydı.

Hakem Kalkavan'ın Seri (topu hızlıca oyuna soktuğu için) ve Fernando'ya (topu önüne eliyle aldığı için) gösterdiği sarı kartlar 'akıllı' topçuya da bu kadar saçma kart görmek yakışmadı doğrusu.

Sarı-kırmızılıların ilk pozisyonu 27. dakikada Falcao-Onyekuru- Feghouli işbirliğiyle geldi. İlk golde Feghouli'den aldığı pasın daha güzelini ikinci golde veren Falcao, Cezayirli'nin güzel vuruşunu izlerken bu sezonki ilk asistinin mutluluğunu yaşıyordu.

VAR'ın uyarısıyla Sivas'ın kazandığı penaltı kararı bence doğruydu.

Seri, maçın başında gördüğü sarı karttan bile fazla saçmalayarak rakibine beraberliği adeta hediye etti ve galibiyet serisi sona erdi.