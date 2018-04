Felaket olur!

İşte şimdi Başakşehir maçında Fatih Terim'in Maicon'u neden kestiğini herkes anlamıştır.

Ahmet Çalık'ın da neden bu kadar geri planda kaldığı tam anlamıyla idrak edilmiştir.

Galatasaray taraftarı -her ne kadar maç esnasında bir taraftarın kendi futbolcusuna tepki vermesini anlayamasam da- futboldan ne kadar anladığını, tepki gösterdiği oyuncu seçimiyle gösterdi. Yasin, Latovlevici ve Tolga neredeyse her topla buluştuklarında Galatasaray taraftarından tepki gördü.

Bir takım sadece 11 kişiden oluşmuyor.

Başarı için oynamaya hazır 11 kişiden daha fazlası gerekiyor. Gomis girene kadar Galatasaray'da sahada ne yaptığını bilen tek bir oyuncu bile yoktu.

Gomis'in girmesi de Akhisarspor'da psikolojik bir baskı yarattı. Doğrusunu söylemek gerekirse ismi bile maçta Galatasaray'ın iddiasını koymaya yetti.

Okan Buruk ve talebelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu karşılaşmayı kazanmayı ve finali hak eden taraf onlardı. Ama maçın hakemi, yardımcısıyla birlikte karşılaşmanın tekrarını izlediğinde ilk goldeki ofsaytı görünce ne hissedecek merak ediyorum.

Galatasaray'daki oyuncu yetersizliği ligin kalan 5 haftasına da olumsuz anlamda damga vurabilir. Şampiyonluk yarışına kenardan katkı sağlayacak, Sinan Gümüş dışında kaleci dahil herhangi bir yedek oyuncu yok. Bunu bir kez daha gördük. Selçuk İnan'ın artık kariyerinin son demlerini yaşadığına tanıklık ediyoruz. Takımın kaptanı olmuş, son yıllardaki başarılarda baş rolü üstlenmiş ve en iyi paralarını kazanmış bir ismi olarak kalan son 5 haftada ilk 11'de oynamasa da muhakkak daha fazlasını vermesi lazım. Bari oynadığı futbolla değil, karakteri ve deneyimiyle bir liderlik rolü üstlensin, skora tepki versin ve takım arkadaşlarını ateşleyebilsin.

Galatasaray'da her şey ama her şey Fatih Terim ve sayısı bir elin parmağını bulmayacak kadar olan nitelikli futbolcuya kalmış durumda. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'ın son 5 haftaya girilirken ligde lider olmasına aldanmamak lazım. Pek çok otoritenin tahmininde 34 hafta sonunda Galatasaray'ın 4'üncülüğünden bahsediliyor. Bu durum, sarı-kırmızılı kulüp için kelimenin tam anlamıyla felaket olur.