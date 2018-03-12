Kocaman'ın final maçı

F.Bahçe ve G.Saray haftayı galibiyetle kapattı. Derbi mücadele Fenerbahçe ve Kocaman için final niteliğinde olacak

Geçen haftaki Akhisar maçı Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Hafta içini düşünelim, Aykut hoca Volkan ile ilgili gidip geliyordu, Aziz Bey'in (Yıldırım) kongre çalışmaları, puan farkının artması, Başakşehir'in kaybetmesiyle ümitlenirken Beşiktaş'ın fire vermemesi… Kaybedilecek en az iki puan ile fark artacak psikolojisi ile maça çıkıyorsunuz. Bu dönemi atlatmak önemlidir.



İki farklı yarı izledik

Bence Aykut Kocaman geçen hafta kendi tarzının dışına çıkarak iyi bir maç yönetmemişti.

Dün ise çok çok doğru bir karar verdi ve Volkan'ı oynattı. Dün Malatya'daki ilk yarı içinde, iki ayrı yarı izledik diyebiliriz. Maç Malatyaspor'un üstünlüğüyle başladı, sonra Fenerbahçe dengeledi ve golü buldu. Karşılaşmada ilk yarıda Fenerbahçe'yi maçta tutan Volkan Demirel'dir. Allah'tan Aykut hoca, 'Volkan baskısını' bertaraf etti. Dolduruşa gelmedi ve Volkan'ı oynattı. Ligin en iyi kurtarışları listelense maçın hemen başında Volkan Demirel'in kurtarışı gelir. Volkan dün maçı Fenerbahçe'ye doğru çevirdi. Fenerbahçe ürkek, bir türlü çıkamayan, ortasını Fernandao ile yapan bir 22.5 dakikalık bölüm oynadı.

Bu dakikalar boyunca Fenerbahçeli taraftarlar herhalde deli olmuştur. Sonra biraz toparlandılar. Fenerbahçe'nin attığı golde ve Malatyaspor'un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde de iki yardımcı hakemin başarısı vardı. Tebrik etmek gerekiyor. Hakem Mete Kalkavan'ın göremediği bir elle oynama var Fenerbahçe'ye verilmeyen. Çizgi üstündeyse penaltı, değilse frikik olmalıydı.



F.Bahçe için çok önemli

Bu maç Fenerbahçe için var olma maçıydı.

Haftaya Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisini final olarak görebilmesi ve yarışta olabilmesi için kazanmak zorundaydı ve kazandı.

Derbi karşılaşma Fatih Terim'in final maçı değil Fenerbahçe maçı ancak Aykut Kocaman'ın final maçı. Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz maçı... Kazanırsa yarışta ciddi bir şekilde yer alacaktır. Galatasaray Kadıköy'de kazanırsa en şanslı takım olur.

Derbi ateşi yandı

Önümüzdeki haftanın heyecanı şimdiden başladı. Çok kritik bir hafta bekliyor bizi. Ligin ilk dört takımı İstanbul'da kendi aralarında oynuyor.

Dün Galatasaray'da Maicon'u, santrfora atma pahasına Feghouli'yi bile oyundan çıkardı Terim. Sonuçta teknik adam bir şey yapıyor. Bir şey yapmak önemlidir.

Haftaya derbide Donk, Selçuk ve Tolga'dan en az ikisini oynatacaktır Terim... Lig tekrar başladı, tek fark Galatasaray'ın teknik direktörü farklı..