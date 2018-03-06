Beşiktaş final maçını aldı – Rıdvan Dilmen – Fotomaç ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    final maçını aldı

    Günün iki oyuncusu Babel'le 'ydu.
    Herkes Negredo ile 'u kıyaslıyor, o konuda şöyle bir benzetme yapabilirim.
    İki oyuncuyu ele alalım, Jardel'le Tanju...
    Jardel çok iyi gol vuruşlarıyla hatırlanır ama hareketleriyle ya da asistleriyle hatırlanmaz. Fakat Tanju çok iyi golcülüğünün yanı sıra asist de yapabilen bir oyuncuydu. Negredo ile Love'un gol sayıları onlara göre daha düşük ama oyunu oynama biçimi bakımından benzetme yapabiliriz.
    Vagner Love'da top kalmaz, ya golü çakar ya da abuk subuk bir şey yapar. Elli-elli... Negredo öyle değil, Negredo iyi futbolcu. Bence İngiltere'ye giden 'e göre dahi santrfor özellikleri daha fazla. Şenol hoca daha hareketli bir oyuncuyla oynamak istediği için 'da Love'u tercih etti. Bence Negredo'nun üzerine giderse daha fazla verim alabilir. Vagner'in iyi top atacak oyunculara ihtiyacı var. Elbette bu kadar karamsar olmamak lazım onun hakkında da ama Negredo oynarsa farklı bir şey olur, hem 'nın hem Babel'in gol iştahını artırır.

    ?Babel bu haliyle Barça'da oynar
    Rakiplere göre tercihler söz konusu olabilir, bazen Love'un da farklı işleri olabilir. Bayern'i 1-0 yapabilirdi. Cenk bile olsa ben Negredo'yu tercih ederim.
    Şansını insanlar kendisi yaratır, Babel 20'li yaşlarda çok büyük yeteneklerden biriyken yavaş yavaş kaybetti ama 'ta kendini buldu. Şu gün 'nın sol kenarında oynayabilecek bir oyuncu. İkinci yarıya iyi başlamamıştı aslında ama toparladı kendini.
    Beşiktaş kazanmak zorundaydı. Nereye geleceğini çok iyi biliyordu ve final gibi gördüğü maçta haklı bir galibiyet elde etti. Beşiktaş 24'üncü haftayı bitirdi. 8 haftada dışında sadece Akhisar'a gidiyorlar.
    Çok uzun bir süre seyahat yok onlar için.
    'den, E5'ten giderler ancak ve deplasmanlarına...
    Fikstür öyle ki Galatasaraylı Fenerli, Fenerli Beşiktaşlı, Beşiktaşlı Başakşehirli olacak.

    ESKiDEN iMKANSIZDI
    TRABZONSPOR büyük bir camia... İskender Günen abilerin dönemini düşünüyorum, Trabzon'a böyle gelip yenip gideceksin, mümkün değil. Kaç yıldır şampiyon olamıyor ama hala devdir Trabzonspor.
    Abdülkadir yörenin çocuğu, auta da vursa alkışlıyor, büyük özlem var.
    Bundan sonra nasıl olur bilemiyorum tabi ama şu anda görüntü kötü.

    Rıdvan Dilmen - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN