Beşiktaş final maçını aldı

Beşiktaş 8 hafta İstanbul dışına sadece Akhisar’a gidecek. Önü açıldı. Negredo, Cenk’ten daha iyi santrfor. Yanındaki arkadaşlarını da oynatıyor

Günün iki oyuncusu Babel'le Negredo'ydu.

Herkes Negredo ile Vagner Love'u kıyaslıyor, o konuda şöyle bir benzetme yapabilirim.

İki oyuncuyu ele alalım, Jardel'le Tanju...

Jardel çok iyi gol vuruşlarıyla hatırlanır ama hareketleriyle ya da asistleriyle hatırlanmaz. Fakat Tanju çok iyi golcülüğünün yanı sıra asist de yapabilen bir oyuncuydu. Negredo ile Love'un gol sayıları onlara göre daha düşük ama oyunu oynama biçimi bakımından benzetme yapabiliriz.

Vagner Love'da top kalmaz, ya golü çakar ya da abuk subuk bir şey yapar. Elli-elli... Negredo öyle değil, Negredo iyi futbolcu. Bence İngiltere'ye giden Cenk'e göre dahi santrfor özellikleri daha fazla. Şenol hoca daha hareketli bir oyuncuyla oynamak istediği için Trabzon'da Love'u tercih etti. Bence Negredo'nun üzerine giderse daha fazla verim alabilir. Vagner'in iyi top atacak oyunculara ihtiyacı var. Elbette bu kadar karamsar olmamak lazım onun hakkında da ama Negredo oynarsa farklı bir şey olur, hem Talisca'nın hem Babel'in gol iştahını artırır.



?Babel bu haliyle Barça'da oynar

Rakiplere göre tercihler söz konusu olabilir, bazen Love'un da farklı işleri olabilir. Bayern'i 1-0 yapabilirdi. Cenk bile olsa ben Negredo'yu tercih ederim.

Şansını insanlar kendisi yaratır, Babel 20'li yaşlarda çok büyük yeteneklerden biriyken yavaş yavaş kaybetti ama Beşiktaş'ta kendini buldu. Şu gün Barcelona'nın sol kenarında oynayabilecek bir oyuncu. İkinci yarıya iyi başlamamıştı aslında ama toparladı kendini.

Beşiktaş kazanmak zorundaydı. Nereye geleceğini çok iyi biliyordu ve final gibi gördüğü maçta haklı bir galibiyet elde etti. Beşiktaş 24'üncü haftayı bitirdi. 8 haftada İstanbul dışında sadece Akhisar'a gidiyorlar.

Çok uzun bir süre seyahat yok onlar için.

TEM'den, E5'ten giderler ancak Başakşehir ve Galatasaray deplasmanlarına...

Fikstür öyle ki Galatasaraylı Fenerli, Fenerli Beşiktaşlı, Beşiktaşlı Başakşehirli olacak.



ESKiDEN iMKANSIZDI

TRABZONSPOR büyük bir camia... İskender Günen abilerin dönemini düşünüyorum, Trabzon'a böyle gelip yenip gideceksin, mümkün değil. Kaç yıldır şampiyon olamıyor ama hala devdir Trabzonspor.

Abdülkadir yörenin çocuğu, auta da vursa alkışlıyor, büyük özlem var.

Bundan sonra nasıl olur bilemiyorum tabi ama şu anda görüntü kötü.