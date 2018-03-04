Sokağa çıkmasınlar

G.Saray frene bassın demek olmaz. Bu çocuklar 15 tane yese yine kızmam. Karabük'ü bu duruma düşürenler utansın





Maçtaki farklı skor nedeniyle Galatasaray'a bir şey söylemek doğru değil. "Frene bassınlar" demek de haksızlık çünkü bu bir lig maçı, kupa değil.

Galatasaray'ın yediği gol sayısı da çok, o yüzden skora gitme arzusunu anlayabiliyorum. İkili averaj eşit olursa genel averaja gitmek isterler.

Duygusallık kupa maçında olur, ligde olmaz. Karabükspor adına dramatik ama Galatasaray adına keyif verici bir maç geride kaldı.

Karabükspor, 1. Lig'in takımını yaptı deniyor ama bu görüntü bir alt ligde de Karabük'ü bir yere götürmez.

Burada ligin sonlarına gelirken Karabük de savunma pek yapamıyor, açık oynamaya çalıştılar ama doğal olarak keyif eziyete döndü. Bu kadar açık oynarsanız Galatasaray cezayı keser. Karabükspor'da kendi kalesine gol atan Özgür Yılmaz 32 yaşında, ikinci Süper Lig maçıymış. Bu duruma düşürenler utansınlar. Karabük'te sokağa çıkmasınlar.

Bu çocuklar 15 tane yese yine kızmam.

Kaleci Çağlar'ı gördüğümde üzüldüm tabii ki duygusal bakınca.

Ama bu duruma düşüldüyse suçlusu bu çocuklar değil, Karabükspor yöneticileridir. Paraları pullarını verme. Oyuncuları al sat, sonra çocuklar mı suçlu olacak?

Kimse kızamaz onlara. Galatasaray da işini yapıyor, tabii ki oynayacak.



Krallığı garantiledi

Galatasaray'da Gomis ilk golde sakatlanır gibi oldu, aldığı darbeden dolayı bacağını tuttu, sonra golleri sıraladı. Sakatlanmasa 25 tane atacak demek ki... Toplamda Gomis 24 oldu, bence gol krallığını artık garantiledi. Arkasından Burak geliyor, 18 golü var. Gomis dışında bireysel analizin bir anlamı yok, okuyucularıma da saygısızlık olur.

Nagatomo uçuyor, Mariano sağdan bindiriyor diye analiz yapamam böylesi bir maç için. Öyle anlar oldu ki Galatasaraylı futbolcular, kaleci Çağlar'la 3'e 1 kaldılar zaman zaman. İkinci yarıda Donk ve Selçuk'u çıkarıp sadece Fernando'yu sokarak farkı düşündü Fatih hoca.

7. santrada 3 kişi pres yapıyordu.

Bunu da asla yadırgamıyorum.

Güle oynaya dönüyorlar.



NİYE UZATTIN O ZAMAN!

Son olarak Kardemir Karabükspor- Galatasaray karşılaşmasının hakemine değinmek istiyorum. 1 dakika uzatma verip onu da oynatmamak niye? Skor hakemi ilgilendirmez ki, ne kadar gerekiyorsa o kadar uzatsınlar, maç oynansın. Madem oynatmayacaksın, ne diye müsabakayı uzatıyorsun. O zaman uzatma dakikası gösterme.