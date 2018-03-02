Tarihi bir derbiydi

Tarihe geçecek maçlardan, oyunlardan biri oldu. Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada

Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle Aykut Kocaman'ın istemediği 102.5 dakiklık, yorucu bir maç oynandı.

Tarihe geçecek maçlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun... Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada. Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar. Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu.

İki ayaklı maçta skor F.Bahçe'nin lehine bitti.

Oyunla ilgili çok şey konuşmak isterdim ama bireysel anlamda Aatif ve Skrtel'in çok iyi performansı, iki takım oyuncularının mücadelesi vardı.

Her şey yolundayken, oyuncuların acemice yaptıkları saçmalıklar birbirlerine ikram şekilde gitti.

F.Bahçe'de iyi de oynayan Alper gereksiz bir kırmızıdan atıldı. Buna rağmen Mehmet Ekici'nin yaratıcı pasında Şener'le golü buldular. Şenol hoca pazar gününün yıldızı Quaresma'yı soktu, ilk yarıda olmayan Lens'in yerine ama başka bir Alper vakası çıktı Quaresma'dan. Şenol hoca, maçı çevirmek için soktu oyuna ama o 'çevirmeyelim' dedi. Kırmızı oyunu hareketlendirdi. İlk yarıda yüz metre koşup kalesini terk ettiği için sarı kart gören Volkan, bu kez ikinci sarı karttan atıldı. Ben ortada taciz olmadığı sürece takım kaptanlarının bu kadar itirazla atılmasını doğru bulmuyorum.

102.5 dakikanın içinde göze hoş gelen ataklar da oldu. F.Bahçe'nin attığı ilk gol, pas yaparak Soldoda'nın tek vuruş ustalığı vardı. F.Bahçe adına atılan golde de enteresandır Vida'nın eline geldi öyle gol oldu. Gol olmasa; kırmızı ve penaltı olacaktı. Talisca'nın attığı gol Hasan Ali'den sekti gitti. Aykut Kocaman'ın akıllı davranıp üçüncü değişikliğini yapmamasının Volkan Demirel'in kartından sonra anladık.

İş rövanşa kaldı. Bu sezon böyle bir karar alınmış herkes uymak zorunda. Ancak derbilerde önümüzdeki yıl yapmaları gereken, deplasman avantajını kaldırsınlar. Deplasmandaki gol iki sayılmamalı.

Biraz vicdan

Gelelim Federasyona... Maçı izlerken hiç mi üzülmediniz? Niye biliyor musunuz;

3 gün sonra F.Bahçe'yi Akhisar karşısına çıkarıyorsun. G.Saray'ın, Beşiktaş'ın, Akhisar'ın dinlenmesini doğru buluyorum.

F.Bahçe, Pazartesi oynayabilirdi. Sezon sonunda puan puana aynı saatte başlayabiliyor.

Eller vicdana konup futbolcuları da kulüpleri de korumalısınız.