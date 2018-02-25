Güneş skora göre oynadı

Şenol Güneş, 1-0'dan sonra kendi Beşiktaş'ını buldu. Yaptığı hamleler ile derbiyi kazandı. F.Bahçe'nin solaksız işi zordu, bunu da bariz yaşadı





Fenerbahçe favoriydi ama ben ev sahiplerini hep yüzde 5-10 önde görüyorum. İki değerli teknik direktörün hocalığını izledik.

Biri santim santim, kontrollü oynamaya çalışan bir hoca, diğeri de Şenol Güneş gibi dörtlü forvetle oynamaya alışmış, bunun için de öne doğru oynamaya çalışan bir hoca. Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında daha emniyetli bir takım çıkarmıştı sahaya.

Ne oldu peki? Farklı kaybetti.

Pepe ve Talisca'nın olmaması ve Oğuzhan'ın son dakika problemi, ilk 15-20 dakika onu etkiledi.

Fenerbahçe'nin ofsayttan attığı gol, bütün planlarını bozarken, Şenol Hoca'yı gerçeklere doğru itti. İlk 11; Şenol Güneş'in takımı değildi.

Beşiktaş, 1-0 geriye düştükten sonra Şenol Güneş, Talisca'nın pozisyonuna Babel'i çekti. İşte bu hamleden sonra kendi Beşiktaş'ına dönmeye başladı Güneş....

Sonra biraz daha risk aldı 4-4-2 oynamaya başladı. Derken Caner'i oyuna aldı. Yetmedi skor yapınca Necip'i alıp skoru korumaya başladı.

Fenerbahçe beklendiği kadroyla çıktı. Sürekli oynayan Hasan Ali'yi geçen hafta skor 3-0 olduktan sonra oyundan çıkarmadı, oyuncu sarı kart gördü, cezalı duruma düştü ve Aykut Kocaman solaksız kaldı. Dün bir de üstüne İsmail Köybaşı sakatlandı.

Aykut Kocaman taktik antrenörü; oyunun sonunda da çift santrfora dönmedi. Şener'i sağa Isla'yı sola aldı. İkisi de sarı kart gördü. O zaman Quaresma hamle yapınca geri geri gidiyorsun. Beraberlik şansı yakaladı ama onu da Medel engelledi.

Fenerbahçe neyi yapamadı?

Pas... Topu tutamadı Fenerbahçe.

Şenol hoca skora göre oynadı, hamlelerini ona göre yaptı.

Hakem de skora göre maç yönetti. Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt. Penaltı pozisyonu fotoğraf penaltısı hakem verir vermez. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golden önce faul var.

2-1'ken Fenerbahçe'nin lehine fauller verdi alakası yok.

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea-Barcelona maçını yönetiyor ama Türkiye'deki maçları idare ediyor Beşiktaş kazanmayı daha çok istedi.

Quaresma gibi iç saha süperstarı ile de sonuca gitti siyah-beyazlılar.

Fenerbahçe'nin solaksız işi zordu bunun zorluğunu da sahada bariz şekilde yaşadı.

Maçta uzatmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Quaresma'nın uzatmada attığı gol ikili averajı getirdi Beşiktaş'a. Kısaca her golün ayrı önemi var.

Bir de bu maçın yarışa yansıması var...

Fatih Terim ve Abdullah Avcı biri kazanacak deseler tercihlerini Beşiktaş'tan yana kullanırlardı.

Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerse 5 puanlık bir fark olacak hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a...

Hiç hafife alınacak bir fark değil.





OFSAYT GOL MAĞLUP ETTİ

Maça hakem açısından baktığımda Fenerbahçe'nin golü ofsayt.

Bir başka pozisyonda Isla penaltı yaptırmak için, Quaresma penaltıyı almamak için uğraştı. Bir açıdan gördüğüm, pozisyon penaltıydı.

Atiba bir pozisyonda kafa topuna çıkarken dirseğini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın orada sarı kartını vermesi gerekirdi. Hakemler devre arasında golün ofsayt olduğunu öğrenir. Bu da ikinci yarıdaki yönetimi etkiler. Fenerbahçe ofsayttan attığı gol yüzünden mağlup oldu. Çünkü o gol, Şenol Güneş'i gerçek Beşiktaş'a doğru itti.