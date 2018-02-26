Güneş skora göre oynadı

Fenerbahçe favoriydi ama ben ev sahiplerini hep yüzde 5-10 önde görüyorum. İki değerli teknik direktörün hocalığını izledik. Biri santim santim, kontrollü oynamaya çalışan bir hoca, diğeri de Şenol Güneş gibi dörtlü forvetle oynamaya çalışan bir hoca.

Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Mümih maçında daha emniyetli bir takım çıkarmıştı.

Ne oldu peki? Farklı kaybetti. Pepe ve Talisca'nın olmaması ve Oğuzhan'ın son dakika problemi, ilk 15-20 dakikada onu etkiledi.

Fenerbahçe'nin ofsayttan attığı gol, bütün planlarını bozarken, Şenol hocayı gerçeklere doğru itt. İlk 11; Şenol Güneş'in takımı değildi.

Beşiktaş 1-0 geriye düştükten sonra Şenol Güneş Talisca'nın pozisyonuna Babel'i çekti. İşte bu hamleden sonra kendi Beşiktaş'ına dönmeye başladı Güneş... Sonra biraz daha risk aldı 4-4-2 oynamaya başladı. Derken Caner'i oyuna aldı. Yetmedi skor yapınca Necip'i alıp skoru korumaya başladı.

Fenerbahçe beklendiği kadroyla çıktı. Süewkli oynayan Hasan Ali'yi geçen hafta skor 3-0 olduktan sonra oyundan çıkarmadı., oyuncu sarı kart gördü, cezalı duruma düştü ve Aykut Kocaman solaksız kaldı. Dün bir de üstüne Köybaşı sakatlandı.

Aykut Kocaman taktik antrenörü; oyunun sonunda da çift santrfora dönmedi. Şener'i sağa Isla'yı sola aldı. İkisi de sarı kart gördü. O zaman Quaresma hamle yapınca geri geri gidiyorsun.

Beraberlik şansı yakaladı ama onu da Nedel engelledi.

Fenerbahçe neyi yapamadı? Pas... Top tutamadı Fenerbahçe.

Şenol hoca skora göre oynadı, hamlelerini ona göre yaptı. Hakem de skore göre maç yönetti. Fenerbahçe'nin golü ofsayt. Penaltı pozisyonu fotoğraf penaltısı hakem verir vermez. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golden önce faul var. 2-1'ken Fenerbahçe'nin lehine fauller verdi alakası yok.

Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea - Barcelona maçını yönetiyor ama Türkiye'deki maçları idare ediyor.

Beşiktaş kazanmayı daha çok istedi. Quaresma gibi iç saha süperstarı ile de sonuca gitti siyah-beyazlılar.

Fenerbahçe'nin solaksız işi zordu bunun zorluğunu da sahada bariz şekilde yaşadı.

Maçta uzatmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Quaresma'nın uzatmalarda attığı gol ikili averajı getirdi Beşiktaş'a. Kısaca her golün ayrı önemi var.

Bir de bu maçın yarışa yansıması var...

Fatih Terim ve Abdullah Avcı biri kazanacak deseler tercihlerini Beşiktaş'tan yana kullanırlardı.

Başakşehir Gençlerbirliğini yenerse hem Fenerbahçe'yle hem Beşiktaş'la 5 puanlık fark olacak.

Hiç hafife alınacak bir fark değil.

OFSAYT MAĞLUP ETTİ

Maça hakem açısından baktığımda Fenerbahçe'nin golü ofsayt. Bir başka pozisyonda ise Isla penaltı yaptırmak için, Quaresma penaltıyı almamak için uğraştı. Bir açıdan gördüğüm, pozisyon penaltıydı. Atiba bir pozisyonda kafa topuna çıkarken dirseğini kullandı. Cüneyt Çakır'ın orada sarı kart vermesi gerekirdi. Hakemler devre arasında golün ofsayt olduğunu öğrenir. Bu da ikinci yarıdaki yönetimi etkiler. Fenerbahçe ofsayttan attığı gol yüzünden mağlup oldu. Çünkü o gol, Şenol Güneş'i gerçek Beşiktaş'a doğru itti.