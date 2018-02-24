Coşku ve tempo farkı getirdi

Maç 11'e 10 değil, 11'e 11 de oynansa Galatasaray'ın kazancağı belliydi. Coşku hiç düşmedi. Amaç Kadıköy'e 4 puan farkla gitmek





Fatih Hoca da Kasımpaşa yenilgisiyle demoralize olan futbolcularının bir haftada toparlanmasında takımla fazla oynamayarak etkili oldu. Feghouli takıma dönünce, en doğru 11'le sahada yer alıp, önde baskılı çıkıp rakibi zorladılar. Bursaspor kırmızı kartla 10 kişi kalmasa, oyun 11-11 devam etseydi de Galatasaray'ın kazanacağı belliydi. Zaten rakip 10 kişi kalınca maç bitti.

İkinci golle rahatlayan sarı-kırmızılılar için maçın ikinci yarısı formaliteye dönüştü.

Bursaspor, şampiyonluk yaşamış bir kulüp.

Ama bu maçtan önceki 8 karşılaşmayı kazanamamış Bursaspor, Galatasaray'ın attığı ilk golden sonra mental olarak da tamamen çöktü. 10 kişi kalınca sistemi değiştirmek zorunda kaldılar. İlk şutlarını 67'de attılar.

Galatasaray'ın maça iyi başlasa da ilerleyen dakikalarda durağan bir oyuna geçiyordu ama dün en iyi yaptıkları şey coşkularını ve tempolarını maçın sonuna kadar sürdürmek oldu.

Ofansif oyuncularla çok becerikli hücumlar yaparak bol pozisyon ve goller buldular.

Serdar Aziz'i çok beğendim. Rodrigues'in formu devam ediyor. Gomis de tek topların usta oyuncusu olduğunu dün bir kez daha gösterdi. Oyun koptuktan sonra Fatih Terim'in, Mariano'yu alması "Seni unutmadım, aklımdasın" mesajıydı.

Şimdi Galatasaray'ın önünde deplasman fobisini yeneceği bir rakip var. Önümüzdeki hafta ligin son sırasındaki Karabük'ü yendikleri takdirde deplasmanla ilgili soru işaretlerini de hafifletmiş olacaklar. İç sahadaki 12. maçında 34 puan alan G.Saray, deplasmanda tam tersi bir durum yaşıyor. Bunu zaten Fatih Hoca da dillendirdi; "Bir deplasman fobisi var galiba. Allah nasip eder Mayıs'ta şampiyon olursak gerekeni yaparız" demişti. Ama ben bu sözlere katılmıyorum.

G.Saray'ın da şansı en az rakipleri kadar var.

Hesaplar kitaplar yapılıyordur ama F.Bahçe'nin en az 4 puan önünde Kadıköy'e gitmek isteyecektir G.Saray. Kendi oynayacağı 3 maç kadar F.Bahçe'nin sonuçları da önemli.





BRAVO TARAFTARA

Galatasaray taraftarlarını kutlamak isterim... Takım geçen hafta 3 puan beklenen maçta Kasımpaşa'ya kaybetmiş, dünkü karşılaşma Cuma günü... Yine de 40 bine yakın bir kalabalık Türk Telekom Stadı'na gelmiş. Zaten bu sezon tribünleri hiç boş bırakmadılar. Sadece gelmekle de kalmadılar. Bir o kadar da çoşkuluydular. Bu da sahaya yansıdı.