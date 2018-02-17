Şimdi yönet bakalım

İki takımlı yarış biri de Başakşehir’se farklı olur. Şimdi yönetin bakalım. Eleştiri babında değil, işleri kolay değil diyorum

TFF'nin görevi asıl şimdi başlıyor. Başakşehir'le Beşiktaş çekişmiyor artık, 4 takım var yarışta. Galatasaray kazandığı takdirde Beşiktaş'la 6 puanlık farka ulaşacak. Başakşehir kazanırsa o da 5'e çıkaracak, Fenerbahçe de 3 yapabilir. Rakip tek değil. Tüm hocaların basın toplantıları sertleşecek. 2 takımlı yarış biri de Başakşehir'se farklı olur. Şimdi yönetin bakalım. Eleştiri babında değil, işleri kolay değil diyorum.

Maşallah dediğin 2 gün yaşamaz ya, dünkü hakem Alper Ulusoy öyle oldu. İlk yarıda hakemi çok beğenmiştim. Onların performansı da çok kötüydü ikinci yarı. Maçın önüne hakem kararları geçecek.

Konyaspor'un Filipovic'in sarı kartı varken sarıldığı, çektiği, hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda nasıl olur da pozisyon bitince atılmaz?

Ben açıkçası ilk yarıda Tolgay'ın eline gelen topu penaltı olarak görmüyorum, görene saygı duyarım ama futbol oynamış birisi olarak elini çekerken topa yakalandığını düşünüyorum. Diğer pozisyonlar ise facia. Hakem nasıl gördüyse ayağa basan kişiyi Ali Turan yerine Talisca olarak gördü. Bu öyle bir hata ki hem bu maçı etkiliyor, sinirler bozuluyor, hem de Fenerbahçe derbisini... Hiçbir oyuncunun görmediği, sadece Jahovic'in gördüğü pozisyonda Pepe kafa-el karışık topu çizgiden çıkardı. Hakem bence kesinlikle görmedi ama ne yapayım görmediyse? Hakemin hataları ligin her kademesini etkiledi.

Küme düşme hattını, zirveyi, Fenerbahçe derbisini... Hatta sonuncusunu söyleyeyim, Caner'in Volkan'a son saniyede yaptığı da bence penaltı. Bazıları sadece hata, göremediğin pozisyonlar olabilir ama bazıları büyük yanlış.

İlk yarı 3-0'a oynuyordu Beşiktaş, pozisyonları da buldu. İkinci yarı Love'ı çıkarmışken Pepe'nin yaptığı hata sonrasında Jahovic'in golüyle 1-1'e yakalandı. Sonrasında gergin geçen maçta Beşiktaş yakaladığı pozisyonları kullanamadı ve önemli 2 puan kaybetti.



TALİSCA'YA İPTAL

Konyaspor maçı sonrasında adaletli olmak adına diyorum ki sarı kart kararı hatalı olan Beşiktaş'ta sarı kart gören Talisca'nın cezası iptal edilmeli. İspanya'da böyle bir şey var. Fenerbahçeliler bana kızmasınlar ama hakem Alper Ulusoy hatalı. Eğer kuralda varsa mutlaka uygulansın. Yine de ben kendime göre tespitimi söyleyeyim, bunu uygularlarsa da kesinlikle önüne geçemezler. Caner Erkin sonrası çıkan talimata döner, aynısı olur.