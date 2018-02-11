Beşiktaş sanki 13 kişiydi

Abartmıyorum, 10 tane gol kaçırdı Beşiktaş. Sırf arzuları bir tane gol getirmiştir. Beşiktaş 13 kişi gibiydi. Medel’i düşünürsek 14

İzlemeyenler için şunu söyleyeyim, beşinci golün santrasında Karabüklüler başlarken 4-5 Beşiktaşlı oyuncu 90+1'de öyle bir pres yapıyor ki sanki bir gol atarlarsa ancak tur atlayacaklar. Karabük'ün durumu zor...

Asansör takım görüntüsündeler. Oyuncular mücadelesini yapıyor ama kulüp düşmüş.

Karabük için üzüldüm açıkçası, bitime 14 hafta kala şu duruma düştü. Abartmıyorum, 10 tane gol kaçırdı Beşiktaş. Altıpastan kaçırıyorlar, yaydan kaçırıyorlar.

Sırf arzuları bir tane gol getirmiştir. Medel'in oyununu düşünecek olursak 14 kişiye karşı oynadılar.

Beşiktaş 13 kişi gibiydi. Hem tribünlere, hem izleyicilere keyif verdiler. Ben yanıldım, 6-7'ye gidiyor demiştim maçı, az söylemişim.

İlk yarının 8'inci haftası bittiğinde Galatasaray'ın 54-56 puan aralığında lider olacağını düşünüyorum.



Kaç puan geride olacaklar!

Bence iyi puan. 5 maçta minimum 13 alacaklar.

Konya önünde ürkütücü ve iyi futbol oynadılar. Bunları düşünecek olursak Beşiktaş'ın kredisi falan kalmadı.

Konya deplasmanı zor mesela Beşiktaş'ın o ara fikstürde. Şenol hocanın, Aykut Kocaman'ın tüm hesapları 25. hafta bittiği gece kaç puan geride olacaklarının hesabını yapıyorlar.

Galatasaray'ın o hafta üçüncüyle en az 4-5 puan fark yapmış olması gerekiyor ama...

Beşiktaş'ta kendi sahasında gol atmayanı döverler. Love girdi, iki tane attı zaten.

Love'ın attığı son golde pas vermesi lazımdı misal ama atıyorsun. İlk golde ofsaytı vardı ama tık diye doğru koşunun üstüne doğru vuruşu yapıverdi.

Babel, Quaresma, Lens'le iç sahada gol atamayanı valla döverler. Negredo kulübede çıldırmıştır, "55'te çıktım, maç bu hale geldi" diye...

Çok yetenekli oyuncuları var ama çok zorlu bir periyoda girdiler.



HEPSİ OYNANIR

Bir Federasyon yetkilisiyle konuştum, "20 Mayısta kapatmanız lazım" diye FIFA'nın isteği varmış. Bir Türk takımının avantajına olacaksa isterim durumu. "Bir boşluk var mı" diye dersime çalıştım ben de ama baktığımda çok olağanüstü bir durum göremedim. Tek alternatif bence şu, Trabzon maçını Pazartesi gününe kaydırıp kupayı bir gün kaydırabilirler. Bunun dışında maçların hepsi oynanır gibi gözüküyor.