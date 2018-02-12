Riske girdi kazandı

Aykut Kocaman, Valbuena’sız başlayarak riske girdi. Kupada 1 gollü Aatıf’ı oynattı. Böyle kaybetseydi o da çok şey kaybedecekti

Tam Aykut Kocaman'ın istediği gibi bir ilk yarı oynandı. Bunda sadece Kocaman'ın değil Abdullah Avcı'nın abartılı sakinliği de rol oynadı. Bazen teknik adamlar böylesi maçlara oyuncuları "Aman strese girmeyelim" diye hazırlar.

Ama elindeki kadro zaten tecrübeli Avcı'nın.

Kocaman'ın elindeki kadro da çok tecrübeli ve ikisi de sinüs-kosinüs ile çalışan teknik adamlar. Ve burada sürprizi yiyen Avcı oldu. Geride 2'ye 1 pas yaparken F.Bahçe üçlü baskıyla pozisyonlar buldu.

Birkaç şutun dışında Başakşehir'in tek pozisyonu Chedjou'nun kafası... F.Bahçe'nin ise gol dışında üç tane var ki, biri direkten döndü. Kısaca konsantrasyon 1-0 önde tamamladı ilk yarıyı diyebiliriz.

Başakşehir'de sadece stoper Chedjou tercihi değil, önde Emre ve onun önündeki Mossoro da yok. Yani omurgan yok. Bir de Emre var gibi oynarsınız ki olmaz. Israrla devam etti buna.

Elindeki Mahmut ve Gökhan topla çabuk çıkabilecek oyuncular değildi. Başakşehir'in en büyük kozu pas yapıp, oyunu terse çevirmek ama sadece 2 kez yapabildiler. Atakta Arda'ya yoğunluk olunca da önlemi kolay takım haline geldi Başakşehir.

F.Bahçe'ye gelince; "Beraberlik bana yeter, kazanamazsam da sorun değil" diyen bir teknik adamın takımına karşı F.Bahçe'nin "Kazanamazsak lig yarışı hayal olur" dediği bir ilk yarı geçirdik.

Ayrıca F.Bahçe'de geçen hafta 11'de başlayıp iyi oynayan iki oyuncu da kenardaydı. Alper ve Valbuena.

Kocaman da Valbuenasız başlayarak riske girdi sadece kupada 1 golü olan Atıf'ı koyarak 11'e.

Belki Giuliano'yu daha fazla kullanmak için yaptı...

Alex'ten itibaren Kocaman bu kararları alıyor. Belki de maçı kaybetse ligden kopacaktı. Buna kumar mı denir, idealistlik mi denir? Valbuena ile başlamayıp kaybetseydi o da çok şey kaybedecekti.

Özellikle medyada çok ağır eleştiriler olacaktı.

Ama böyle oynayıp kazanacağını kimse beklemiyordu.

Taraftarın sosyal medyada yazdığı "Böyle oynayın, canımızı verelim" lafı da gösteriyor F.Bahçe'nin performansını...



İDMAN MAÇI GİBİ

Başakşehir ligin zirvesindeki rahatlığı ve ev sahibi olayını abarttı bana göre. Lig maçı gibi değil idman maçı gibi görmüş olabilirler. Daha başka bir takım olsa bunu yaparsın ama rakibin Fenerbahçe...

Avcı şurada da hata yaptı. 8-10 ay oynamamış Chedjou'yu dün sahaya sürdü.

Bana göre abartılı bir güven olmuş.