Büyükler affetmez

Anadolu takımları Antalya’nın G.Saray’dan yediği ikinci golü ancak 3-0’da yemeli. Büyük takımdaki büyük oyuncular cezayı keserler

Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim'in takımları 15 dakikada etkilidir. Galatasaray'ın içeride çok zorlanmayacağı belliydi. Beşiktaş'ın Karabük maçına benzer bir karşılaşma. Büyük takımların rakipleri maçın kaderini belirler. Anadolu takımları Antalya'nın Galatasaray'dan yediği ikinci golü ancak 3-0'da yemeli. Büyük takımdaki büyük oyuncular cezayı keserler. Tıpkı ikinci golde olduğu gibi kontradan üçü buldular. Selçuk gibi, Belhanda gibi, Feghouli gibi savunma arkasında bu topları atılabilecek oyuncuları var. Rodrigues gibi iyi koşular yapan bir isim var.

Galatasaray kendi karakterini şöyle koyuyor; iki tane çabuk bekle oynamaya başladı. Mariano bence hala birinci sağ bekidir ama Martin Linnes tercihi de çok önemli. Şunu görüyorum sarı-kırmızılılarda, kontratağa yakalanmamak için çabuk bekler oyundaydı.



Bu kadar fark olmamalı

Bafetimbi Gomis için Murat Kosova, "Gömis" demişti. Açılarını çok iyi alan bir oyuncu.

Genelde ayak üstüyle vuruyor. Vuruş stili ve pozisyon alması gerçekten çok etkili bir forvet.

Şu anda penaltısız 17 golü oldu.

Galatasaray'ın sorunu zaten içeride değil, deplasmanda.

İçeride 31 gol, dışarıda 15 gol atmışlar.

Bu kadar fark olmamalı. Büyük takımlar fırsatları ancak bir kere teper, ikinci seferde lider olurlar. Galatasaray, 46 golle en yakın rakiplerine 5 gol fark attı.

Belhanda'yı kazanma yoluna gidiyor Fatih Terim. Belhanda lider özellikli bir oyuncu, ancak burada istikrar yakalayamamıştı. Hoca böyle yetenekli oyuncuları sever. Belhanda ve Feghouli konusunda ısrarcı olacaktır. Karşılaşma sonunda çok gereksiz bir kırmızı kart gördü tabii...

Belhanda için bence ikinci sarı kart için yeterli bir durum göremedim. Eğer küfür, hakaret ettiyse ki görmedik, hakemin direkt atması gerekir.

Hakemler işi uzatmadan oyunu başlatması lazım. Bana hakemin gösterdiği ikinci sarı kart biraz sıkıntılı geldi.

DONK'LA DEVAM

İlk yarıda kazandı Galatasaray. Bu tip maçlarda 3-0 olduğu zaman antrenör devam der ama ne yaparsan yap oyuncuların psikolojik olarak rahatlığı oluyor.

Bu rahatlıkla 70'e kadar gitti. Gomis'in direkten dönen bir topu var sadece. Klasik Galatasaray temposuyla başladıktan sonra gollerin kontradan gelmiş olması önemli. Ayrıca görüldü ki hoca Donk'la devam edecek. Hoca eleştirildiği zaman bu tip oyuncularda ısrar da eder ayrıca.