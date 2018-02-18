Fener'de vurucu farkı

Fenerbahçe’de dün akşam Giuliano farkı vardı, nefis oynadı ikinci golde de öldürücü bir pas attı

Alanya geçen sene zaten ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi.

Şimdi de ikinci sırada. Dolayısıyla Alanya'da teknik adamlar değişmiş olsa da atakta sıkıntı yok ama gol yeme problemi var. Geçen hafta Konyaspor'a takılmışlardı.

11 maçta 1 maç kazanabilmişler.

Fenerbahçe de genelde kazanarak, yenilmeden devam ediyor. İlk yarıda bütün gol pozisyonları gol olsa 3-3'tü. 0-0'ken Alanya'nın kaçırdığı, Kameni'nin de çıkardığı toplam 3 pozisyon var. Kalecinin ayağının iyi olması güzel, ayağıyla pozisyon çıkardı. Kameni oynadığı maçlarda güvensizlik vermedi.

Fark nerede diğer maçlara göre? Vurucuda... Giuliano fark yarattı. İkincisinde de pası attı.



Isla iyiye gidiyor

Isla üçüncü haftadır iyiye gidiyor.

Isla iyi oynadığı için devam ediyor ve Şener'i yedeğe attı. İkinci golün başlangıcında Isla vardı ama esas Giuliano araya nefis oynadı, öldürücü pası o attı.

Geçen hafta Başakşehir maçından sonra Aykut hoca, "Lig yeniden başladı" demişti. Bu maçı cepte görüyordu bence. Zayıf karnı çok pozisyon vermek olan bir takıma karşı oynayacağı için Dirar'ı dinlendirdi. Giuliano'yu oyundan çıkardı. Valbuena'yla başlamasının sebebi de hem oyuncuyu kaybetmemek, hem de "haftaya yoksun, biliyorsun" demekti bence. Alanyaspor gerçekten çok pozisyon veren bir takım.

İkinci yarı biraz daha pasla üstünlüğü ele aldı. Topal'ın 2 pozisyonu var. Josef'in 1 volesi var, bir de penaltı aldı. Bunlar önemli detaylar.

Osmanlıspor beraberliği sonrası oluşan görüntüden çok daha farklı noktadayız şu an. Kendi adıma hesaplarım Beşiktaş'ın ekstra kayıpları dışında normal gidiyor.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı da yenerse, "Siz ne yaparsanız yapın" diyecektir. 4 haftalık periyodu bayağı uygun Galatasaray'ın.

F.Bahçe'nin de son 4 maçı böyle...

Normalde 40 bin civarı seyirci bekliyordum ama o kadar kişinin gelmemesi ilginç. 30 bin 600'de kalmış. Bu şartlarda hele...



AVERAJLARA DİKKAT

Şampiyonluk yarışında averajlar oldukça dikkatimi çekti. Genel averajlara iş kalırsa bir gol bile bela açabilir takımlara. Fenerbahçe +20, Beşiktaş +20, Galatasaray +21. Baktığımızda bundan sonra da takımların ligin sonuna kadar bu şekilde zorlu maçlara çıkacağı ortada. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek şart.