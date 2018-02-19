G.Saray puanı hak etmedi

G.Saray deplasmanda 6. mağlubiyetini aldı. Taktik, fizik, coşku... G.Saray’da hiçbir şey yoktu... Puanı hiç hak etmeyen bir oyun vardı

Galatasaray iç saha ve dış sahada iki farklı görüntü çiziyor...

Kendi sahasında korkunç taraftar desteğiyle bir o kadar da oyuncuların iç saha performansıyla siyahla beyaz kadar farklı... Teknik direktör değişikliği de fark ettirmedi deplasmanda yaşanan sıkıntıyı. İstanbul içinde seyahat ettin, Florya'da Kasımpaşa semtine geldin sadece oysa... TT Stadı'nda ne oluyorlar bilemiyorum...

Fatih Terim'i eleştirmek istemiyorum çünkü transfer yapma yetkisi yok. Sadece Nagatomo'yu alabildi. Kulübün ekonomik yapısı gazete manşetlerinde son 10 gündür. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın anlattıkları ilginç... 7 aydır para alamayan bir takım var. Yerli oyuncu çok olduğu zaman Selçuk, Yasin, Gökhan Gönül, Caner, Alper Potuk idare eder ama yabancı oyuncu bu durumu kabul etmez. Feghouli sakatlığı var ama ortalarda yok. Portekiz'e doktoruna gitmiş ama bu doktorluk bir durum değil bence.

Galatasaray deplasmanda 6. mağlubiyetini aldı. Bu büyük bir takım için facia bir durum.

Galatasaray, 13 puan almış deplasmanda.

Kendi evinde 31 puan...

Aradaki fark 18... İçerde averajı 24, dışarda averajı -4...

Kasımpaşa iyi oynayarak kazanmadı.

Dün sadece sakinliklerini beğendim.

Donk-Selçuk-Tolga... Bu orta saha ile nasıl kazanacaksın? Hoca ne yaptı Mariano'yu dinlendiriiyor mu diye düşündüm. İki beki farklı oynamaya çalıştı. Her türlü çılgınlığı yaptı. Rus ruleti oynamaya başladı. 2'liye döndü. Sonra bir değişiklik yaptı Sinan'ı aldı. Oyunun sonunda 5 tane maviliye karşı Muslera ile iki Galatasaraylı kaldı.

Serdar'ın çıkma sebebini anlayamadım.

Orta sahadaki en oyuncunu çıkardın ve sistemi değiştirdin.

Taktik, fizik, coşku Galatasaray'da hiçbir şey yoktu... Puanı hiç hak etmeyen bir oyun vardı.



PSİKOLOJİK ETKİLER

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ilk yarısında Bafetimbi Gomis'in yaşadığı durum çok sıra dışı bir durumdu.

Daha önceden bu hastalığı bilinerek transfer edilen bir futbolcu Gomis. Fransız golcünün bu hastalığı psikolojik olarak da teknik heyeti ve doktoru da çok etkilemiştir. Allah şifa versin. hiçbir şey yokken bir anda bayılıyorsunuz.

Teknik direktör Fatih Terim 'çıkarsam mı çıkarmasam mı?' diye düşünüyor o anda darmadağın oluyor. Allah korusun bir daha bir şey olursa Fatih Terim'in bence hemen çıkarması gerek.