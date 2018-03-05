Fener büyük yara aldı

Galatasaray ve Başakşehir ile olan puan farkı 6’ya çıktı. Sahaya çıkıp tüm ruhunu ortaya koymalısın

Fener yarışta yara aldı mı?

Hem de büyük bir yara aldı. Son maçını kaybetmişsin.

Sahaya çıkıp, tüm ruhunu ortaya koyman gerekiyor Takımın adı Fenerbahçe ise kendi sahasında oynuyorsa ve üstelik şampiyonluk mücadelesi veriyorsa taraftarın bu maça gelmesi gerekiyor...

Soğuk ya da yağmur mazeret olamaz.

Herhalde Fenerbahçe taraftarı sıcağı seviyor. Stattakileri hariç tutup, diğerlerine söylüyorum: Şampiyonluk havasında değiller. Beşiktaş'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından farklı olarak 6 değişiklikle çıktı sarı-lacivertliler sahaya. Üstelik Fenerbahçe'nin rotasyona uğramayan en iyi oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'dı ilk yarıda. Akhisar, son maçı 3 maçını kazanmış, üstelik hiç gol yememiş. 20 ila 30 dakikalar arasında mahkum oynadılar, onun dışında iyiydiler bu bölümde. İlk yarıda 2-0 geriye düşüyorsan, Kameni de 2 tane çıkarıyorsa bunun mazereti yok.

Akhisarsporlu futbolcular yürekli oynadılar, mücadele ettiler. Okan Buruk hoca da cezası nedeniyle tribünde olmasına rağmen takımını doğru yönetti. Fenerbahçe'de herkesi eleştirebilirim ancak bir tek Hasan Ali Kaldırım'ı eleştiremem. Onun ayrı bir yere koyuyorum. Fenerbahçeli şunu hayal ediyor ve düşünüyor:

"Takımın Türkiye Ligi'nde kontrollü oynamasını istemiyorum. Önde oynayalım, kontrataktan gol yiyelim." Daha fazla risk almalısınız Kendi sahanızda Akhisarspor ile oynuyorsanız daha büyük risk almanız gerekiyor. Devrede 4-4-2'ye dönebilirsiniz. Akut Kocaman, Valbuena'yı diğer maçlarda 2-0'ı çevirmek için oyuna sokarken, daha önce kontrollü futbol için 11'e aldığı Aatif'ı sonradan dahil etti dün akşam. Akhisarspor karşısında Aatif ilk 11'de başlasaydı, sonradan Valbuena girecekti büyük ihtimalle. Aykut Hoca kendi içinde ters düştü. O zaman sistemlerle de oynamak lazım. Fenerbahçe son 15-20 dakikada doldur boşalt oynadı. Kocaman'ın tabiriyle kaos futbolu. Fernandao'nun belki de en çok kafa vuruşu yaptığı maç oldu. Fenerbahçe yara mı aldı?

Hem de büyük yara aldı. Şu anda Galatasaray ve Medipol Başakşehir'le puan farkı 6'ya çıktı. Son maçını kaybetmişsin... Sahaya çıkıp, tüm ruhunu ortaya koyacaksın.



BÖYLE HAKEM LAZIM

Bu müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, mücadele esnasında gördüğünü çaldı. Hata yaptı mı? Evet yaptı. Bana göre Fenerbahçeli Fernandao'ya yapılan hareket penaltıydı.

Ama deplasman takımını ezdirmedi.

Her stada böyle hakemler lazım. Vodafone Park'a da Türk Telekom'a da Trabzon'a da... Hepsine böyle hakemler lazım.