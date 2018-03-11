Hoca artık sonuca bakıyor

Beşiktaş’ta biraz panik vardı. Tecrübeli bir takım olmasına rağmen pozisyon bitiremediler. Son vuruşlarda iyi değillerdi. Şenol hoca artık mecburen sonuç antrenörlüğü yapmaya başladı.

Hem Beşiktaş'ın geçen hafta kazanması, hem de Başakşehir'in e önceki gün kaybetmesi üzerine Şenol Güneş fikstürü önüne koyduğunda İstanbul dışına çıkmayacağını gördü.

Başakşehir'den sonra iki maçı İstanbul'da oynayacak. Başakşehir de kaybedince şampiyonluğun en iddialı adaylarından biri haline geldi. Başakşehir'de Epureanu ve Emre tıpkı Fenerbahçe maçındaki gibi yok.

Başakşehir deplasmanında beraberlik dahi kötü bir tablo ortaya çıkarmaz. Fenerbahçe- Galatasaray maçı da var.

Fenerbahçeli oyuncular da bugün Malatya'da 'olmazsa olmaz' maçına çıkacaklarını düşünüyorlar.

Galatasaray galibiyeti bile yetmez. En azından "4 takımdan birisi kopacak mı" sorusu bu hafta yanıt bulacak. Fenerbahçe 2 maçını da kazanamazsa kopar.

Fenerbahçe ile ilgili bugün daha farklı şeyler yazabiliriz. Kolay değil, zor deplasman...



Daha coşkulu oynadı

Konya'da Ali Turan cezalı, Galatasaray dolu tribünlerle içeride kaybetmez.

Beşiktaş 2 hafta önceki taraftarına göre daha coşkuluydu.

Biraz panik de vardı, tecrübeli bir takım olmasına rağmen pozisyon bitiremediler. Son vuruşlarda iyi değillerdi. Golde bile kaleciden sekerek girdi.



Fiziken idareli gider

Şenol hoca mecburen sonuç antrenörlüğü yapmaya başladı. Sezon başı olsa Lens çıkıp Caner-Babel kanadına dönmez, devam ederdi.

Bu biraz daha sonuç endeksli bir hamle...

Skor 1-0 olduğu için Gençlerbirliği de hep oyunun içinde kaldı, gerginlik yarattı.

Şampiyonlar Ligi serüveni esnasında çok ciddiye almadı. Futbolcu önemsememezlik yapmaz ama fiziksel olarak idareli gider. Maç seçmelerden geçti.



Hakem sınıfı geçti

Hakemle ilgili şunu yazmak isterim. İki tane pozisyon var, Atiba'nın pozisyonu tekrarda gördüğüm kadarıyla penaltı. Medel'in Jailton'la olan pozisyonu da penaltı. Gösterilmeyen kartlar da var ama ona rağmen beklediğimden iyi maç yönetti ama bence büyük maç yönetmemiş, 78 doğumlu bir hakemi böyle bir viraja atamamak lazım. Birisi flu, iki hataya rağmen sınıfı geçti diyebilirim.