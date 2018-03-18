Sadece kaleciler oynadı

Volkan ve Muslera'yı bir kenara koy seyrettiğim en kötü derbilerden biriydi. F.Bahçe ikili averajı alamadı, tek tesellisi yenilmeme serisi oldu.



En başından söyleyeyim, dün G.Saray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör döğüşü yaptı. Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga Ciğerci iyi vuramadı. Nagatomo'nun şutu var. Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi. Aykut Kocaman maç önü de sonu da hep rakibe

göre oynadı. Sadece son bölümde lig durumuna göre değişiklikler oldu. Fernandao, Valbuena, riskler sadece 20 dakika alındı.

Ya herro ya merro oldu.

Fatih Terim kaçan gollere üzülüyordur ama 0-0'a Florya'dan Kadıköy'e gelmezdi. Kaybetmeden dönmek önemliydi. F.Bahçe'de evdeki hesap çarşıya

uymadı, ilk yarı hemen hemen 'sıfır' pozisyonla tamamladı. Ekici duran top kullanır, Soldado da Maicon-Serdar ikilisini zorlar diye düşünmüştü Kocaman. Sona doğru Aykut hoca Fernandao ile

Alper'le çift forvete dönüp kanada Giuliano'yu attı. Fenerbahçelilerin tek tesellisi "En azından yenilmedim"

diyecek ama büyük resimde 6 puan geride kalan, ikili averajı alamayan bir Fenerbahçe tablosu

var. Fenerbahçe hattının savunmayı nerede kurulduğu belli değildi. Volkan dün vasat oynasa Fenerbahçe

19 yıl sonra sahasında yenilirdi. Bana düdük versen Bülent Yıldırım'dan kötü yönetmem

şu haliyle. Görüyor, vermiyor. Baktığımız zaman F.Bahçe'ye, G.Saray'a göstermedikleri, verilmeyen

penaltılar… Fernandao'nun verilmeyen golünü de yardımcı verdirtmedi. G.Saray korkmadan, 'kora kor' oynamaya çalıştı.

Sadece birkaç dakika dağılıp kriz yaşadılar. Bence 3-4-3'e yakın bir dizilişle oynadı Terim, Fernando-

Serdar-Maicon bir üçlü oldu. Fernando'nun sakatlığı sonrası göbekte ikiliye döndü. Fatih hoca hem zamana, hem kazanmaya oynadı. Tolga'dan sonra sürpriz pozisyonların adamı Sinan'ı oyuna soktu, 2-3 tane de tehlikeli akınlar yaptı. G.Saray taraftarı

mutludur. Tudor'lu G.Saray gibi lider değil takımları. Fatih hoca sonuna kadar götürmeye çalışacaktır.

Gördüğüm en berbat derbilerden biriydi. Kaleciler Volkan'ı ve Muslera'yı ayrı bir yere koyuyorum.

F.Bahçe'nin bulduğu tüm pozisyonlar G.Saray'ın hatalarındandı. Şeker gibi eridiler. Fatih Terim'i yürekli oyunundan dolayı tebrik ederim.



Kurnazca yönetti

Bülent Yıldırım bitmiş, okeye dönüyor. Emekli olsun, MHK'ye girsin, güzel güzel atamalar falan yapsın. Neustadter,

M. Ekici'ye maçın başında sarı kart var. Mehmet'in iki sarı kartlık hareketi daha var, kartsız çıktı maçtan… Neustadter'e

o kartı vermemek de neyin nesi, 2. dakikada olunca kart yok mu futbolda? Fernando'nun direkt bir kırmızı kartı

var, çıkaramayıp sarı verdi. Serdar Aziz zorla penaltı yapmaya çalıştı, hakem vermedi. Bence biri net, birisi de tartışılır.

Bülent Yıldırım zekice, kurnazca bir maç yönetti kendince. Sarı kartlar bile uzatmalarda yalandan gösterdi.

İdare etti, berbat bir oyuna berbat bir yorum kattı.