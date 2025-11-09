Esnek

Trabzonspor, Süper Lig'de çizdiği başarılı grafiği devam ettirmek için Alanyaspor karşısına mutlak galibiyet için çıktı.

Aslında maça da çok iyi başladı ve Onuachu'nun bireysel becerisi ile öne geçtiler. Bundan sonra daha rahat geçmesi beklenen maç istedikleri gibi gitmedi.

Alanya topu rakibine bırakarak 5/4/1 gibi formasyonuyla topun karşısına geçti ve rakibi belirli bir bölgede karşıladı. Golü yedikten sonra ön alana çıkıp baskı ile bordo mavileri hataya zorladılar. Rakibi geriye ittiler.

Bordo mavililerin stoper tandemi sakatlıklar nedeniyle değişmişti.

Yani Savic ve Batagov yoktu.

Yerlerine Baniya ve aslında ön libero olan Okay görev yaptı. Bu durum da savunmada yerleşim sıkıntısı yaşattı.

Top ayağında iken doğru pas şablonu olmadığından oyunu geriden kurmakta sıkıntı yaşadılar.

Burada özellikle Batagov'un eksikliği çok hissedildi.



Trabzonspor'un ikinci yarına ne oynadığını anlamak mümkün değildi.

Takımın fizik gücü sıkıntılı olduğu gibi bu durum oyun hızını çok etkiliyor. Top rakipteyken reaksiyon gösteremediler.

Hiç hataya zorlamadılar. Bu da rakibe çok rahat topu kullanması için alan ve zaman tanıdı.

Trabzonspor hücumda organize değil. Bazı oyunculara çok fazla şans verildiği düşünülüyor. Zubkov ve Olaigbe'nin gol ve asist istatistikleri bunu net bir şekilde gösteriyor.

Fatih hocaya her zaman inanıyorum. Yalnız onun bazı duvarlarını yıkması taktiksel olarak daha (Esnek) olması gerekiyor. Bu iş topa sahip olmak (bu da yetersiz) ve saha içi konumlanmalarla iki konu başlığı ile olmaz. Birçok parametrenin yerine getirilmesi gerekir.