Teori değil pratik

Bir yanda forma, lider ve son 8 maçında 8 galibiyet almış Trabzonspor, diğer yandan küme düşme potasından kurtulmaya çalışan ve istikrar arayan Antalyaspor. Böyle bir 90 dakikanın önünde tabiki maçın favorisi kağıt üzerinde bordo-mavililerdi. Ama bu sadece teoride kaldığı gibi, maçın bütün bölümlerinde saha içinde pratiğine de dönüşmedi.

Maçın ilk yarısında Antalyaspor bordo-mavililer önünde oyunu domine ederek oynadı. Maçın ikinci devresinde de bunun sürdürebilirliği ne kadar olacak diye düşünürken, bunu maçın sonuna kadar taşımasını da bildi.

Trabzonspor'un aldığı bu mağlubiyet; yalnız oyuncuların isteksiz, motivasyonsuz ve coşkusuz oyunuyla açıklanamaz.

Maç başladığında işler iyi gitmediğinde Avcı'nın; Dorukhan'ı sağ bek ısrarı yerine, zaten bir kanattan doğru hücum da edilmediği için Peres ile yer değiştirip savunmanın soluna kaydırılabilirdi.

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Bu esnekliği göstermediği gibi orta sahada oyundan düşen Bakasetas'ı daha erken oyundan alıp, Siopis ve Berat'la ikili oynatabilirdi. Çünkü dirençsiz bir orta sahada, dönen ikinci topları alan ve ikinci mücadelelerde daha fazla ayakta kalan Antalyasporlu oyunculardı.

Tabiki Bakasetas'ın sakatlığından dolayı, Peres'in de eski o tempolu günlerinden uzak görünmesi net bir şekilde belli oluyordu.

Bir de Antalyaspor gibi hücuma hızlı çıkan, toplu ve topsuz geçişleri iyi yapan bir takıma karşı; takım boyu uzun olduğu için daha geniş alanda oynamak zorunda kalan bordo-mavililer rakiplerine çok pozisyon verdiler.

Hücumda Cornelius'un etkisizliği, Djaniny'nın zaman zaman saman alevi gibi ortaya çıkması, H H H

Nwakaeme'nin sakatlığından sonra bordo-mavililer hücumda topu tutamadılar. Bir de Yusuf Sarı gibi top tutma becerisi olmayan bir oyuncuyla hücumda çoğalmakta zorlanan Trabzonspor, hücum zenginliği de yaşayamadı.

Bordo-mavililer Antalya deplasmanında ligde ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor oynadığı kötü futbolun karşılığında çok önemli 3 puan bıraktı. Lig maratonunda bu inişli-çıkışlı grafiklerin de olması gayet doğal. Mühim olan buradan çıkarılacak doğru analizler ve derslerdir.

Bu maça iyi hazırlanan Nuri Şahin ve Antalyasporlu oyuncuları kutlarken, Abdullah Avcı ve öğrencileri de bu maçta fazla takılmadan, enseyi de karartmadan bundan sonra oynayacakları maça odaklanmalılar.