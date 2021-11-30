Yaşamak istiyorlar

Fenerbahçe'nin futbol kamuoyunda en önemli meselesi haline gelen, saha içindeki üçlüden dörtlüye dönmesi ve bu sistemin Fenerbahçe'ye getireceği artı ve eksileri yaklaşık G.Saray derbisinden önce herkesin dilinde olan ve buna da devamlı rakamlar üzerinden eleştirilmesi veya rakamı doğru olarak Pereira anlarsa, dörtlüye dönerse bütün oyundaki hücum ve savunma sıkıntıları biteceği dile getirildi. Maalesef futbolda çok az önem arz eden ama bizim ülkemizde geniş yer tutan, gündem yaratılan ve böyle olunca başarının geleceği zannedilen bir futbol iklimine sahibiz.

Pereira da buna acilen uyup dörtlü savunmaya dönüp, Göztepe maçında Galatasaray derbisi gibi 4-3-3 dizilişiyle çıktı. Bu dörtlünün savunma merkezinde Szalai'nin oynamadığı bir düzeni yaratmak herhalde bir antrenör için başarıdır.

İki kenar bek Ferdi ne kadar iyi ve formda olsa da aynı zamanda Novak da bu dörtlü savunmanın bekleri değil. Orta sahada Meyer, Zajc ve Crespo birbirini tamamlamadığı gibi üçü de Fenerbahçe'nin bırakın orta sahası olmayı, çoğu Anadolu takımında bile forma giyecekleri soru işareti olan oyuncular.

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Ve de günümüz oyununda ne oynarsan oyna, saha içinde formasyon olarak orta sahanız ve savunmadaki kenar bekleriniz kadar hücumda varsınızdır. Hücum hattındaki üçlüde, çizgilerde İrfan ve Mesut oynamaz. Onları santrfor arkası, yani daha serbest bırakılarak oynatması gerekir Pereira'nın. Böyle bir yerleşimi sahaya oturtması gerekir. Ne orta sahadan top hücuma çıkıyor ne hücum oyuncularından.İrfan zaman zaman birebirde adam eksiltiyor, bir de Ferdi.Oyun hareketliliği yok, savunma arkası koşu yok, en önemlisi hücum parametrelerinde bir fazla olup, ikiye bir toplu hücumu öyle planlaması gerekir. O da sahanın hiçbir alanında uygulanmadığı gibi bu da sarılacivertlilerin hücum üretkenliğini ciddi anlamda etkiliyor.Mesut derbide gol attı, bundan sonra maçlarda atabilir ama sürdürülebilir bir başarısı olması çok zor gibi görünüyor. Çünkü performans yaşı Mesut'un geçmiş durumda. Bu da saha içinde net bir şekilde görülüyor.Pereira'nın hücum aksiyonlarının hepsinde olan İrfan'ı çıkartmasının nedeni; Mesut'u oyundan çıkarmaya gücünün yetmediğinden böyle bir hamle yaptı. Bir antrenör için doğru olmadığı gibi aynı zamanda oyuncular tarafından da güvenilirliği tartışılır duruma da gelmiştir."Fenerbahçe taraftarı, senelerdir hayal kurmaktan bıktı artık hayallerini yaşamak istiyorlar ve de bunda da sonuna kadar haklılar."