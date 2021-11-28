Tesadüf değil!

Beşiktaş son oynadığı 11 resmi maçta 9 mağlubiyet almıştı. Yeni bir beyaz sayfa açmak için Giresunspor karşısında tek düşünceleri galip gelmekti.

Sergen Yalçın 2 santrforla oyuna başladı. Larin'in arkasında Batshuayi dolaşan, haraketli oyuncu profilindeydi.

Yalnız saha içindeki bu 4-4-2 oyun başlangıcı teoride kaldığı gibi pratiğe de dönüşmedi. Hem kenar beklerinin hem de hücumdaki kanat oyuncularının aldıkları toplu ve topsuz pozisyonlar, top rakipteyken presi doğru yapamama, geniş alanlar bırakma hep sorun oldu. Bunu yapamayan Beşiktaş oyuncu gücüyle kazanmak istedi.

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Saha içinde yeni bir işleme geçiyorsanız oyun ve formasyon anlamında oyun prensiplerini de belirlemeniz gerekir. Dizilişler değiştiği zaman oyuncuların saha içinde hücum ve savunmadaki konumlanmaları farklı boyutlara gelir. Bunu Beşiktaş'ın bu maça özgü oyunu yanlış kurguladığı bir maç olarak görmemek gerekir.Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 0 yaparken de ders alınmadı. Mağlubiyetlerin hak edilmediği dile getirildi, şanssızlıktan ve beceri eksikliğinden dem vuruldu. Bunlar Sergen Yalçın tarafından hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de takımın kötü gidişinin konu başlığı gibiydi.

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Bir de ligimizle ilgili 2-3 aydır hep bir hakemlerin verdiği yanlış kararların Beşiktaş'ın performansını etkilediği söylemleri vardı. Sergen Yalçın'ın elinde geçen seneye göre daha derin ve daha çok performans beklenen oyuncu topluluğu varken bu öz eleştirileri doğru yapmadığı gibi hep bahane üretildi. Sergen Yalçın bu kötü gidişatı doğru tespitlerle tedavi edip takımı geliştireceğine hep halının altına süpürdü. Günü kurtarıcı yaklaşımlar ve saha içinde oyuncuların kalitesiyle günlük-anlık performanslarıyla maçı çözmesini beklediğinden Beşiktaş'ın geldiği nokta hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde asla 'tesadüf değildir' Beşiktaş'ın bu krizden çıkması için Sergen Yalçın'ın da saha içinde olsa da olur olmasa da modundaki yaşlı ve heyecanı geçmiş oyuncular oynatmak yerine daha genç, dinamik olan Can Bozdoğan, Güven, Serdar ve Rıdvan gibi isimlere yönelmesi gerekiyor.

Sergen Yalçın'ın geçen sezonki gibi daha fazla gençlere güvenmesi gerekir. Tecrübeli oyunculara vereceği bu mesajda geç kalmasına rağmen formanın bu kadar kolay kazanılmadığını göstermesi lazım.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Ajax'ın yaş ortalaması 23.6 idi. Şimdi Sergen Yalçın'ın bu çetrefilli ortamdaki duruşu, sakinliği, krizi çözmesi, motivasyonunu yüksek tutup tam bir lider gibi duruş sergilemesi gerekir.