Artılar ve eksiler

Yine bir grup aşamasında son maça kalan matematik hesaplamalar, hem bizim oynadığımız maç, hem Norveç-Hollanda maçı ve bunun da devamındaki play-off klasmanındaki alacağımız sıralama… Futbolda herhalde bizim ülkenin makus kaderi bu olsa gerek. Hep bunun nedeni turnuvalardaki ya başlangıçları çok iyi yapıp, ondan sonraki istikrarsız sürecimiz veya çok kötü başlayıp işleri toparlayıp son bölümdeki başarılı performansımız.... Karadağ'ı yenmemiz tabi ki bizim açımızdan çok önemliydi. Bu maçı geçtiğimiz için teknik kadro ve oyuncuları kutlamak gerekir. Yalnız playoff oynayacağımız sürece kadar saha içindeki bozuklukları düzeltmek adına da yapılacak çok iş var. Çünkü maça Kuntz bu kadro ile başlayabilirdi. Yalnız hem ilk devre hem de ikinci devre, öne geçtikten sonraki 2-1'lik sürweçte biz önde olan takımdık.



Sanki maça 2-1 gerideymişiz gibi hem oyuncu hamleleri, hem de oyun hamleleri oldu. Bir de oyuncu değişiklikleri geç dakikalarda olduğu gibi hamle oyuncuları da o oyunun çağırdığı oyuncu profilleri değildi. Hakan Çalhanoğlu ile Çağlar Söyüncü'nün çok başarılı performansına diğer oyuncular ayak uyduramadı. Böyle final maçına daha fazla saha içinde reaksiyon veren oyuncu topluluğu olması gerekirdi. Sahadaki oyun liderimiz Hakan ise, duran toplarda yalnız kornerleri değil cepheden tüm frikikleri de Burak değil Çalhanoğlu'nun kullanması gerekir.



Bunun gibi çok detay ve saha içindeki gelişmesi gereken ayrıntılar üzerine bu 5 aylık süreçte Kuntz ve ekibinin ciddi mesai harcaması gerekir. Oyuncuları daha iyi tanıması gerekir. Örnek olarak takım 2-1 öndeyken, Berkan Kutlu'yu hücumda sol çizgi pozisyonunda hamle yapmak yerine orta sahanın düştüğü dakikalarda Berkan'ı orta sahaya monte edip hücumda da sol çizgiye Kenan Karaman'ı değerlendirebilirdi. Tüm umutlarımızın bittiği anda milli takım play-off'a gittiği için emeği geçen herkesi tebrik etmek gerek. Yalnız bu artımız kadar da saha içindeki kurgular, planlar, oyuncu seçimleri, değişiklikler, dizilişlerdeki eksiklikleri de mart ayına kadar gözden geçirmeliyiz.