Hesaplar

Klasik her turnuvada olduğu gibi elimize kağıt kalem alıp nasıl çıkarız hesabı yapıyoruz.

Halbuki bu Dünya Kupası'na en önemli iki rakibimizden 6 puan alarak başlamıştık. Ama o krediyi de maalesef son maçlar oynanırken çok çabuk bitirdik.

Cebelitarık karşısında tek hedef farklı kazanmaktı. Bunun için de Kuntz, top ayağımızdayken 4-2-4 gibi bir dizilişle sahaya çıktı.

Bu formasyonda özellikle topla oynanan bölgesel yerlerde daha fazla ofansif oyuncuyla oynadığımız gibi orta sahada iki 8 numarayla Orkun ve Hakan'la çıktık. Hakan'a 10 numara da diyebiliriz. Halil-Burak ikilisi, hareketli ve savunma dengesi bozan özellikte. Sol çizgide Kerem etkili oldu. Sağ çizgide oynayan Barış Alper kalesine yakın yerleşik savunmalara karşı set hücumlarında oyun bilgisini geliştirmeli.

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