Kıran taraf!

Maçın öncesinde favori ve psikolojik baskıyı rakibine gösterecek taraf, 12 haftada oyun gücü ve performans dalgalanmaları nedeniyle yoktu. Yalnızca G.Saray'ın pandemi sonrasında 52 bin taraftarla yaratacağı bu güçlü atmosfer önemliydi. İki takımın derbi öncesi kullandığı geniş kadroda, oyuncu seçimleri bu maçın şifresini veriyordu. O da şu ana kadar 25 yaş altı en genç oyuncularda F.Bahçe birinci, G.Saray ikinci kadrolarla oynamıştı. Bu da maçın hızlı tempolarla öne doğru hücum geçişlerinin çok olacağı bir oyunun göstergesiydi. Aynı zamanda da bu yüksek enerjiyle ikili mücadeleye fazla girilecekti. Nitekim de atılan ilk yarıdaki karşılıklı goller, iki takımın özelliğine uygun savunmaların eksik kaldığında hızlı öne doğru geçişlerle oldu. HHH İlk yarı G.Saray'ın en büyük sıkıntısı ön alan baskısını, doğru kaymalar ve oyuncu konumlanmalarındaki yanlışlardı. Seyirci avantajına rağmen bu uygulanmadı. O coşkuyu bu baskılarda istenilen seviyede yapamadı. Organizasyon dağınıklığı vardı. Çabuk oynamakla telaşı karıştırınca oyun dengesini de kaybetti. Fatih Terim'in 65'te yaptığı değişiklikle oyuna geç müdahalesi vardı. Diagne'nin girdiğinde Halli çıkmamalıydı. Rakibe iki santrfor mesajını vermeliydi. Maç bitmişken daha cesur ve doğru karar alması gerekirdi. Hatta Halli çıkıyorsa Mohamed hamlesi de olabilirdi. F.Bahçe, böyle zor bir süreçten geçerken hem Pereira'nın hem de takımın geleceği açısından çok önemliydi. Eksik kalmalarına rağmen hiçbir zaman mücadele, kazanma ruhunu bırakmadılar. Maçı kazanmasını da bildiler. Mesut'un liderliğinde Kim ile Berke'nin savunma duvarı örmesiyle ve saha içine koyulan karakterle böyle önemli bir derbide geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildiler. HHH F.Bahçe galip geldi ama saha içinde organizasyonu geliştirmesi gerekir. Bunu da Pereira'nın bilmesi gerekir. 3'lü veya 4'lü formasyon değil, sistemler değil. Maalesef ülkede bunlar çok konuşuluyor. Oyun felsefesi ve prensiplerini daha iyi belirlemeli. Takımı hücumda ve savunmada geliştirmesi gerekir. F.Bahçe, 1-0 geri düşmesine rağmen kırılan değil, 'kıran taraf' olarak hak ettiği 3 puanı almasını bildi.