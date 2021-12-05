Daha fazlası!

Abdullah Avcı'nın hafta içi taraftarına verdiği mesajın tribünlere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Taraftarlar hem hocalarına karşılık verip tribünleri doldurdular hem de yeri geldiğinde temponun yükselip-düşmesine yardımcı oldular. Oyuncuların aktif dinlenme yaptığı anlarda yarattıkları atmosfer ve enerjiyle alınan 3 puana çok doğru bir şekilde katkı verdiler.

Bordo-mavililerde Djaniny kadroda yoktu, Cornelius 8. dakikada sakatlanıp 13'te oyundan çıktı. Bakasetas ve Peres hazır durumda olmadıkları için 11'de başlamadılar. Üstüne üstlük sezon başından beri de sol bek performansı alamıyorlardı.

Trabzonspor bu kadar eksikle bile çıktığı Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmesini bildi.

H H H

İlk 20 dakika baskı yedikten sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Topa sahip olup rakip yarı alanda sete yerleştiğinde özellikle savunmanın sol kenarında oynayan Denswil, Vitor Hugo'nun yanına girerek iç koridorda yer aldı. Böylece 3'lü savunmaya dönüldüğü gibi Siopis de üçlü orta sahada 8 numara pozisyonunda Denswil'e pas opsiyonu oluşturmak için çizgiye gelip genişlik verdi.

Trabzonspor'un buradaki pas zincirinden Nwakaeme'ye topu ulaştırmak en önemli hücum organizasyonlarının başında geliyordu.

Amaç burada Nwakaeme'yi burada bire bir bırakmak, ona saha içinde konforlu alan yaratmaktı.

Bunu çok iyi uygulayan bordomavili takım Nwakaeme'nin kalitesiyle problemi çözmeyi, rakip yarı alandaki zekasıyla, yeteneğiyle maçı da onun üzerinden almayı planlıyordu. Bunu da başardı.

H H H

Bir de Hamsik'in özellikle Berat ve Siopis'in orta sahayı tuttuğu bölümlerde oyun içindeki boşlukları doğru şekilde bulup oralara hareket etmesi aklını ve farkındalığını çok doğru kullanması hemen etki etti.

Nwakaeme ile oynadıkları ikili oyunla da ikinci golü atmasını bildi.

Koita fiziksel olarak hazır değil.

Hatta şiddetli koşuları öne doğru yapabilecek hali olmadığı gibi saha içinde çok iyi performans verdiği söylenemez. Koita girdikten sonra bordo-mavililerin 10 kişi oynadığını söylemek yanlış olmaz. Futbolu unutmuş gibi bir hali var.

Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda eksik oyuncularıyla çıktığı bir maçı daha Nwakaeme, Uğurcan ve Hamsik önderliğinde kazanmasını bildi.

Trabzonspor 'unoynayanı oynamayanıyla, saha içiyle dışıyla, yaşlısıyla genciyle, yabancı ve yerli oyuncusuyla öyle bir bütünlüğü var ki bir takımdan kesinlikle 'daha fazlası'.