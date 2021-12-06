Sürdürülebilirlik

Fenerbahçe, son günlerdeki yaşadığı saha içi ve dışı krizle Rizespor karşısına çıktı. Tabii ki hem teknik kadronun, hem yönetimin, hem de oyuncuların bu kadar tartışıldığı, sezon başında beklenilen başarıdan uzak kalmaları, taraftarının da ister istemez tepkisine yol açmıştı.

Bu maç oynanan oyun kalitesi değil ama alınacak olan 3 puan açısından daha da önemliydi. Pereira, takımına sezon başından beri enjekte etmek istediği dizilişi; üçlü bir savunma anlayışıyla oyuna başladı. Buradaki tercihi bana göre dörtlü oynamasına dayatılan gündemler oluşturulmuştu.

Ama bunu uygularken bile kendi de çok inanmamıştı hatta yaptığı oyuncu seçimleri, oyuncu değişikliği, oynattığı dörtlü sistemi de inkar etmişti.

Bunun ışığında 'Bari gideceksem sistemimdeki dizilişimle, inandığım doğrular hedefinde, başarısız olursam inandıklarımı yapamadım derim, başkasının düşüncelerini, dediklerini yapmak yerine eğer alınacak kötü sonuç ve sonuçlarla bir sorumlu aranacaksa bunu da başkalarını memnun edip, farklı formasyonlarla oynamak yerine inandığım doğruların peşinde koşmam daha doğrusuydu' diye üçlü savunma hattıyla başladı.

Orta sahanın dörtlüsünde Ferdi'yi burada oynattığı gibi oraya Rossi'yle birlikte ciddi bir enerji de kattı. Dörtlünün solunda Samuel hem yerini yadırgadığı gibi oradaki pozisyon bilgisizliği yüzünden F.Bahçe kendi sol koridorundan atak da geliştiremedi.

Orta sahada iki tane 6 numara; Crespo ve Gustavo'yla oynadı. Tabii ön bölgeye top taşımakta zaman zaman sıkıntı yaşadıkları net şekilde görüldü.

Zaten bu tercihte savunma hamlesi yapan oyuncular olduğundan topa sahip oldukları zaman çok fazla bu ikiliden öndeki hatlara, dikine fazla ve istenilen seviyede top sokamadılar.

Bu çıkan kadroda tabelayı değiştirecek, sayı yapacak oyuncu öndeki üç oyuncuydu; Mesut, Berisha ve Rossi… Nitekim de hem Berisha bir gol attı, oyundan çıktıktan sonra da Serdar Dursun da hat-trick yaptı.

Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda oynadığı yüksek enerjili oyunla, oyunu domine etti. İleriye de daha ümitle, moralli ve özgüvenli bir şekilde önüne bakması için Rizespor karşısında alınacak 3 puan çok önemliydi.

Yalnız 3 puanı almadığı gibi zaman zaman saha içinde kombinasyon eksikleri de olsa, oynadığı oyunla da ikinci devredeki Serdar Dursun değişikliğinden sonraki oyunla beraber o yakaladığı momentumla, hem oyunu kazandı hem de maçı kazandı.

"Bu ikisini son haftalarda kazandığı maç sayısı, çok çok da azdı. Bu performansın sürdürülebilirliği ve kalıcı olması için oyunun daha da üzerine koyulup gelişimin de daha fazla olması gerekir."