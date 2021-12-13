Doğru seçim

Beşiktaş kötü gidişattan sonra teknik adam arayışı içerisinde bulunduğu haftada, altyapı hocasıyla alacağı galibiyetle kötü gidişe dur demek istiyordu.

Özellikle ilk yarının bitimine doğru çok pas hatası yaptılar. Hücumdaki üretkenlikler bundan etkilendi.

Takım olarak çok fazla geriye koştular. Zaten Kayseri'nin ana planında açık alanlara hızlı geçmek ve bu alanları Thiam gibi atletik oyuncuyla iyi kullanmak vardı. Bu ataklarla da Thiam'la iki tane gol buldular.

Beşiktaş'ta sezon başından beri olduğu gibi ilk yarı hücumda organizasyonunda eksiklik vardı.

Batshuayi'ye top da getiremediler.

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Orta saha ve kenar bekleri istenen topları onunla buluşturamıyor.Sezon başından beri Batshuayi'yi tartışılır pozisyona bu getirdi.Beşiktaş'ın da gol üretkenliğini ciddi şekilde etkilediğini de bu süreçte görmüş olduk. Beşiktaş'ın hücumda aşırı yüklendiği kanadı geçen sezon Rosier ile Ghezzal'dı. Bu sene performans istenen seviyenin altında kaldı. Özellikle orta sahada Pjanic, Atiba ve Can da istenen seviyenin altındalardı. Orta sahada birebirde adam eksiltemiyorlar.Hücum zenginliğini de etkilediler.

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Genel yapı olarak bu kadar kötünün arasında ancak bireysel oyuncu kalitesi fark yaratacaktı.Bunu da Batshuayi başardı. Onun golleriyle maçı koparttılar. Serdar ileriye dönük bir kazanç. Larin'in golünde attığı pası, birinci bölgeden üçüncü bölgeye göndermesi ve asist yapması çok önemli.Beşiktaş, oyunun son bölümünde özellikle 2-2'yi bulduktan sonra seyircinin yarattığı olumlu atmosferle iştahla galip gelmesini bildi.Zaman zaman forma şansı bulan fakat güvenilmeyen Güven, maça girdikten sonra Batshuayi ile beraber siyah olan oyunun rengini beyaza çevirmesini bildi.

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Beşiktaş'ın en büyük sorunu teknik adam tercihi gibi gözüküyor.Takımdaki oyuncuların özellikleri ile eksiklerini bilmeli ve buna göre seçim yapılması gerekir.Maçlar kazanılır kaybedilir. Şu anki en önemli konu, ileriye dönük olarak yapılacak teknik-taktik yapılanmada görev alacak teknik adam… Hangi kriterlere, becerilere ve felsefeye göre seçileceği çok önemli. En önemlisi de kulüp vizyonuyla doğru örtüşmesi için en iyi ve en 'doğru seçim'i yapmak gerekiyor