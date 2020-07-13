Fenerbahçe'nin sezon başından beri özellikle en büyük sıkıntısını bilindiği gibi stoper mevkiiydi. Lig bitiyor, o pozisyonda kim oynarsa oynasın yeterli gelmiyor. Sezon başında Skrtel'i yollayıp; Rami, Zanka ve Falette alındı. Bunların toplamından bir Skrtel performansı çıkmıyorsa yapılan transferlerin yanlışlığı gözler önüne seriliyor. Bu da Fenerbahçe'nin hedeften kopmasına neden oldu. Jailson, Gustavo ve Ozan gibi orta saha oyuncuları da bu bölgede denendi ve yetersizlerdi. Altyapıda bulunan iki stoper Gürkan ve Cenk hiç düşünülmedi bile.

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Fenerbahçe'nin stoper dışında en büyük sıkıntısı, Vedat Muriç'in sürekli gereksiz yere orta sahaya gelmesiydi. Tüm sezonda ve bu maçta bunu gördük. Santrfor, hücuma derinlik verir. Top sizdeyken yerleşim iki stoperin arası olur. Önemli olan çok geri gelmeden takımın hücum boyunu uzatmaktır. Rakip savunma arasına hem kanat oyuncularının hem de orta sahaların girmesini sağlamaktır. Fenerbahçe'nin sezon boyunca bununla ilgili hiçbir çalışması olmadı. Lig bitiyor, hücumda hala Muriç'in nasıl kullanılacağı bilinmiyor. Sarı-lacivertliler genel olarak bu sezonu hep bireysel performanslarla çözüm üretti. Yerleşik savunmalara karşı set oyunu, hücum geçişleri ve kontratak gibi kurgu üretemedi.

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Maç 1-1'iken Appindongaye'nin Muriç'e yaptığı penaltıyı da hakem es geçti. 90 dakikaya baktığımızda çok rahat ve farklı kazanabilecek başarılı bir Sivasspor oyunu vardı. İki takım arasındaki en temel 'FARK' Sivasspor savunma ve hücumda ne yaptığını biliyordu. Sahada organize olan başarılı bir takım gördük. Diğer yandan savunma ve hücumda takım olamayan ve bunun paralelinde sezonu başarısız bir şekilde Fenerbahçe.