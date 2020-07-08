Dolduramadı!

Fenerbahçe özellikle son haftalarda aldığı galibiyetlerde hep oyuncu üzerinden bireysel performanslarla sonucu aldı.

Ozan'ın, Ferdi'nin, Altay'ın ve oyuna girdiği zaman Emre'nin takımı itmesiyle puan topladı.

G.Birliği topu bırakınca, Fenerbahçe set oyunda bütün sezon yaşadığı sıkıntıyı bu maçta da gösterdi.

Sarı-lacivertliler, yerleşik savunmayı aşmakta zorlandı.

Fenerbahçe, set hücumda bir hafıza oluşturamadı.

Jailson ve Falette'nin yaptığı korkunç hataları G.Birliği değerlendirebilse ilk yarıda maç kopabilirdi.

Jailson'un 19. dakikada stoperden orta sahaya kayması ve ikinci yarıda çıkması ve Emre'nin girmesiyle oyuna denge geldi.

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