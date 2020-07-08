Dolduramadı!
Fenerbahçe özellikle son haftalarda aldığı galibiyetlerde hep oyuncu üzerinden bireysel performanslarla sonucu aldı.
Ozan'ın, Ferdi'nin, Altay'ın ve oyuna girdiği zaman Emre'nin takımı itmesiyle puan topladı.
G.Birliği topu bırakınca, Fenerbahçe set oyunda bütün sezon yaşadığı sıkıntıyı bu maçta da gösterdi.
Sarı-lacivertliler, yerleşik savunmayı aşmakta zorlandı.
Fenerbahçe, set hücumda bir hafıza oluşturamadı.
Jailson ve Falette'nin yaptığı korkunç hataları G.Birliği değerlendirebilse ilk yarıda maç kopabilirdi.
Jailson'un 19. dakikada stoperden orta sahaya kayması ve ikinci yarıda çıkması ve Emre'nin girmesiyle oyuna denge geldi.
***Altay; yetenekli ama yan toplarda zayıf.
Dirar, tüm sezonu formsuz geçirdi.
Falette yetersiz ve Fenerbahçe kalitesinde değil.
Jailson'u stoper oynatmak bu sezon yapılan en hatalı karardı.
Hasan Ali sakatlıktan sonra istenilen seviyeyi yakalayamadı.
Tolgay Arslan futbolun 5 metre karede oynanmadığını bilmeli ve temposunu ve arzusunu artırmalı.
Gustavo takımın güvencesi.
Ozan takımın jokeri.
Ferdi, becerikli ama kuvvetsiz ve istikrarsız oynuyor.
Deniz, çizgi oyunları için çok yetersiz.
Vedat Muriç'in bedeni sahada, aklı transferde gibi oynuyor.
Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin geleceği.
Rodrigues hızlı ama oyun bilgisi ve tekniği zayıf.
Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu sahaya girince, oyuncuların onu örnek alması gerek. Saha içinde karakter koyuyor, diğer oyuncular "Olsa da olur olmasa olmaz" kafasından çıkmalı.
Kulüpte transfer planlamasını kim yaptıysa en büyük hatası defansın ortasını 'dolduramaması' oldu.
Bu bölgeye yapılan bütün hamleler yanlış oldu. Şampiyonluk yarışından da bu yüzden kopuldu.