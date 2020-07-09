Hakları yok

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Trabzonspor geçen hafta G.Saray'a karşı İstanbul'da baştan sona iyi oynadığı maçta aldığı üç puanın moraliyle, yaklaşık 10-11 futbolcusu eksik Antalyaspor'a karşı elbette favoriydi. Özellikle son zamanlarda Trabzonsporlu oyuncuların bir türlü oyuna girememesi, tempo yapamaması, çok ağır oynaması, aynı zamanda takım halindeki hareketsizlik, bire birde alan yaratmaması, yardımlaşamaması bunun da ötesinde zaman zaman da sorumluluk alamayan bir görüntüde; bu kadar önemli bir maçta bu kadar olumsuzlukların yer aldığı bir 90 dakikada galip gelmek çok zordu. Ve de futbolda bazen bu kadar kötü oynadığınız zaman bile oyunu erteleyip skoru alabilirsiniz. Ama Trabzonspor; Alanyaspor deplasmanının son dakikası, A.Gücü maçı ve bu maçta olmak üzere; öne geçtiği karşılaşmalarda oyunu ve skoru tutamamanın sıkıntısı zaten bu sene en fazla yaşayan takımdı.

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