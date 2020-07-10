Geri döndüler!

Beşiktaş oyuna hızlı başladı ve de erken golü atarak oyunun inisiyatifini eline aldı.

Yalnız ne olduysa Burak'ın sakatlanmasından sonra oldu. Özellikle ilk yarı oyun dengesi ve hücum üretkenliği istenilen seviyenin altına düştükten sonra siyah-beyazlılar oyunun kontrolünü Kasımpaşa'ya verdi.

Futbolda, top kontrolü ve oyun kontrolü diye ikiye ayrılan bir felsefe vardır.

Kasımpaşa topu Beşiktaş'ı bıraktı.

Ama oyunun kontrolünü özellikle öndeki Koita, Thiam ve Quaresma ile ağır Beşiktaş savunması öne çıktığında alan boşalttı.

Özellikle atletik olan Kasımpaşa hücumcuları, burayı çok iyi kullanarak ilk devreyi de 2-1 önde geçti. Bu bölümde fark daha da açılabilirdi.

İkinci yarıda özellikle hem Boateng'in doğru hamle ile oyuna girmesi, hücum dengesinin ilk yarıya göre daha kollektif bir yapıya dönmesiyle ve erken atılan golle de oyun dengesini Beşiktaş kendi lehine çevirdi.

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