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Kayserispor ve Beşiktaş, pandemi sonrası ligimizdeki en formda iki takımdı. Ve de Kayserispor iç sahada oynamasına rağmen topu Beşiktaş'a bıraktı 90 dakika. Topun arkasına geçtiği bölümlerde de tek düşüncesi hızlı hücum geçişleri ve kontrataktı. Bu kurgunun sonucu da skoru ve galibiyeti almasını bildi. Beşiktaş'ta özellikle Sergen Yalçın'ın bu maç için düşündükleri, bu oyuncu topluluğuyla saha içinde pratiğe dönmezdi. Beşiktaş topa sahip olup ve de Ruiz'le Vida, orta sahaya gelip alan boşaltırsa siyahbeyazlılar burada mutlaka atak sonlandırması özellikle de rakip ceza sahası içine 90 dakika çok fazla girdiler. Son vuruş becerisi yine gösteremedi Beşiktaş hücumcuları. Takım halinde de özellikle hücum oyuncuları formsuz bir görüntü verdi. Tabii burada beceri noksanlığı da göz ardı edilmemeli.

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Eğer Necip-Elneny-Atiba üçlüsüyle orta sahada başlıyorsanız, topa sahip olarak oynadığınız oyun için doğru bir üçlü değil. Ljajic gibi oyuncunun tabii ki eksikliği hissedildi. Yalnız hem Boateng hem de Nkoudou dururken, Sergen Yalçın'ın Necip tercihini anlamak mümkün değil. Bu da Beşiktaş'ın final paslarıyla rakip ceza sahası içine, fazla oyuncuyla girmesini de engelledi. Böylece ilk 60 dakika Beşiktaş gerekli ofansif aksiyonları yeteri kadar yapamadığı da görüldü. Yenilen ilk ve 2. golde Ersin ve Rıdvan'ın bireysel hatası vardı. Yalnız bu genç oyunculara da fazla yüklenilmemesi gerekir. Bu seviyelerde eğer böyle genç oyuncu oynatıyorsanız, bireysel hataları yapıp tecrübe de kazanacaklar. Tabii ki bireysel hata yapmasını da istemez. Ama çaylak oyuncular bu hatalara her zaman müsaittir. Hem Ersin'e hem de Rıdvan'a şimdi destek verip, oynamaları için ısrar edilmesi gerekir.

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