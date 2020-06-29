Son hafta

Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında önceki gün 2 puan bırakmasından sonra hem Başakşehir hem de Galatasaray için bu maçın önemi daha üst seviyeye çıkmıştı. Maça Galatasaray hem pandemi sonrası formsuz, hem de önemli oyuncularının eksikliğiyle başladı. Ama şunu net söyleyelim; sarı kırmızılılar ilk yarıda oyunun kontrolünü çok rahat elinde tuttu. Hemen hemen rakibine neredeyse hiç pozisyon vermediler. İkinci yarıda Başakşehir'de yapılan Robinho-Demba Ba değişikliğiyle Okan Buruk, Crivelli'yi de santrfor mevkiine çekerek 4-4-2 ile başladı. Ön alanda kurulan baskının sonucunda Başakşehir'in golü geldi. Ayrıca 10-15 dakikalık bölümü Başakşehir iyi oynadı. Bundan sonraki bölümde Galatasaray oyunu dengeleyip, maçın bitimine kadar daha fazla topa sahip olup daha fazla pozisyon üretti. Burada hem beraberlik golünü attılar, hem de galibiyeti getirebilecek fırsatları değerlendiremediler. 90 dakikaya baktığımızda maçı hak eden taraf kesinlikle Galatasaray'dı. Final pasları ve son vuruşlardaki beceri eksikliğinden bu maçta galibiyeti kaçırdılar. Özellikle G.Saray'da Seri sahanın en iyisiydi. Sarı-kırmızılı takım genel olarak eksikleri hissettirmeyecek şekilde saha içindeki bütün oyuncular iyi mücadele ettiler. Enerjileri üst seviyedeydi.

Bu arada golden sonra Lemina'nın yerine oyuna giren Emin Bayram da ilerisi için ümit verdi. Hatta Ozan Kabak'tan daha da iyi gelişimini tamamladıktan sonra stoper mevkiinde uzun yıllar Galatasaray ve Milli Takım'a hizmet edeceğini de bu maçta göstermiş oldu. Bu beraberlikle şampiyonluk yarışının son haftada belli olacağını ortaya çıkardı. Başakşehir büyük bir fırsat tepti. Dünkü beraberlikten sonra Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkının korunmasıyla moral ve motivasyon sağladı. Galatasaray da haftaya 'final maçı' olarak çıkacağı Trabzonspor karşılaşması öncesi aldığı 1 puan ve oynadığı iyi oyunla güven verdi.